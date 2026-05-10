美人芸能人の“母”、顔出しショットをイッキ見 ギャルモデルに人気俳優の妹も【きょうは母の日】
毎年5月の第2日曜日は「母の日」。今年は10日がその当日となる。ここではそんな母の日にちなんで、SNSで母親の顔出しショットを披露したタレントたちをまとめてみよう！
【写真】くみっきーに中村江里子アナも 美人芸能人の“お母さん”ってどんな顔？
■舟山久美子
モデルでタレントの“くみっきー”こと舟山久美子は、昨年の誕生日当日にInstagramを更新し、ファンに向けて「私ごとではありますが、本日34歳になりました」と報告。投稿の中で、幼少期に撮影した母親との2ショットや現在の母親との2ショットを公開し、変わらぬ仲良しぶりを披露。
2021年には第1子を出産し、自身も母親となった舟山は「私と母は仲の良い方だと思いますが、それでもすれ違ってしまった時期もあって…思ってもいない言葉をぶつけてしまって母を悲しませてしまった事もあったなぁと反省…」と明かしつつ「そんなひとつひとつの経験を通して母親の偉大さにやっと気づけたような気がしています」とつづっている。彼女の投稿に、ファンからは「お母様と仲が良いのが伝わります」「お母様美人さん」といった反響が寄せられている。
■みりちゃむ
モデルでタレントのみりちゃむは、Instagramに投稿した写真で母親との2ショットを披露。写真には、満開の桜をバックにカジュアルな装いのみりちゃむとジャケット姿の母が笑顔で寄り添う姿が収められている。
投稿の中で彼女は「おかんも一緒に肌治療してきた」とつづり「おかんは、肌治療2回目なんだけど内服薬とスキンケアも変えて毎日肌つるつるだし肝斑薄くなったって嬉しそうに話してる」とコメントしている。みりちゃむと母の2ショットに、ファンからは「お母さん、超美人」「美人さんからわ美人さんが産まれるのね」などの声が集まっている。
■中村江里子
2000年にフランス人実業家と結婚し、以降はパリを拠点に活動しているのはフリーアナウンサーの中村江里子。昨年4月にはInstagramで母＆妹と一緒にお墓参りのために京都を訪れたことを報告し、写真を多数公開。中村と母、妹が並んだ3ショットや母との2ショットを披露している。
投稿の中で中村は「こうして3人で遠出をするの25年ぶりくらい」と明かし、宿泊した旅館での過ごし方について「ずーっと3人でおしゃべり。3人でお布団並べて寝たのも久しぶり過ぎて、子どもの頃を思い出す」とつづっている。家族の仲の良さが伝わる投稿に、ファンからは「お母様の笑顔が何より」「素敵な親孝行です」といった反応が寄せられている。
人気俳優の妹に、元フジの美人アナの“母”は？
■たけうちほのか
モデル、インスタグラマーとして活動しつつ現在はバラエティ番組にも引っ張りだこなのが、竹内涼真の妹としても知られているたけうちほのか。2月にはきょうだいの長男でもある竹内がインスタグラムに家族旅行の記念ショットを公開。写真には竹内と妹・ほのか、次男で歌手、モデルの竹内唯人、そして母親が仲良く身を寄せ合う姿が収められている。
きょうだいがユーモラスな表情を見せるなか、優しいほほ笑みを浮かべてカメラを見つめる母親の姿に、ファンからは「おかあさんやなくおねえさん？ 若いべっぴんさん」「お母様若いですね！ しかも美人！」などの投稿が相次いでいる。
■平井理央
モデル、タレントとしての活動を経て大学卒業後の2005年にフジテレビに入社し、2012年以降はフリーアナウンサーとして活躍している平井理央。4月、Instagramに両親とゴルフへ出かけたことを報告し、父、母との3ショットや母との笑顔の2ショットを公開した。
投稿の中で平井は「8年ぶりのゴルフに行ってきました」と打ち明け「もはや当たるかな？ というくらいの感覚で、途中心が折れかけましたが、お天気も良く気持ちいいお散歩と思おうwと切り替え、ラウンド終了!! もう少し練習してからまた行きたい」とつづっている。この投稿にファンからは「すごく素敵なご両親ですね」「親子そっくり」といったコメントが寄せられている。
■森泉
ファッションデザイナー・森英恵の孫でモデル・タレントとして活躍している森泉は、Instagramへの投稿で貴重な家族ショットを披露。森は「family time」とつづり、母・パメラさんと妹・雪さんと撮影した3ショットなどを公開。海を背景にして3人が笑顔で並ぶ様子や泉と雪さんがソファでくつろぐ2ショットも収められている。
この投稿にファンは「ママいつまでも若くて可愛い」「泉ママ 若々しくて羨ましい」と反応している。
■平子理沙
「アラフォーの星」ともいわれるモデル・タレントの平子理沙は、母と共にお花見に行った際の様子をInstagramに投稿。満開の桜の元、サングラスを掛け笑顔を浮かべる母とともに微笑んでいる。平子は「皆さんは、お花見に行かれましたか？ 今年はお天気が不安定だったけれど、ママを連れて
色々な場所に桜を見に行きました ママは何十年も桜の時期に日本に帰っていなかったので、とっても喜んでいます」と添えた。
平子の母は、桜カラーを思わせるピンクのメッシュが入ったファンキーなヘアスタイル。この2ショットに「仲良し親子、最高ですね」「なんて画になるお二人なんでしょう」「美しいお花と美しすぎる方」などとコメントが集まっている。
■LiSA
アニメ『鬼滅の刃』主題歌の「紅蓮華」などで知られる歌手のLiSAは、「今日4／5は私の母の60歳、還暦のお誕生日でもありました」とつづり、笑顔の母がケーキを抱える姿をXに投稿した。
LiSAは母の写真に手書きで「Happy birthday」と添えている。この投稿にファンからは「60歳には見えないですね」「素敵な笑顔が最高だね」「いつまでお元気で居て下さいね」といった声が届いている。
引用：「舟山久美子」Instagram（＠kumikofunayama）
「みりちゃむ（大木美里亜）」Instagram（＠mirichamu_0710）
「中村江里子」Instagram（＠eriko.nakamuraofficial）
「竹内涼真」Instagram（＠takeuchi_ryoma）
「平井理央」Instagram（＠riohirai_official）
「森泉」Instagram（＠izumi.mori）
「平子理沙」Instagram（＠risa_hirako）
「LiSA」X（＠LiSA_OLiVE）
【写真】くみっきーに中村江里子アナも 美人芸能人の“お母さん”ってどんな顔？
■舟山久美子
モデルでタレントの“くみっきー”こと舟山久美子は、昨年の誕生日当日にInstagramを更新し、ファンに向けて「私ごとではありますが、本日34歳になりました」と報告。投稿の中で、幼少期に撮影した母親との2ショットや現在の母親との2ショットを公開し、変わらぬ仲良しぶりを披露。
■みりちゃむ
モデルでタレントのみりちゃむは、Instagramに投稿した写真で母親との2ショットを披露。写真には、満開の桜をバックにカジュアルな装いのみりちゃむとジャケット姿の母が笑顔で寄り添う姿が収められている。
投稿の中で彼女は「おかんも一緒に肌治療してきた」とつづり「おかんは、肌治療2回目なんだけど内服薬とスキンケアも変えて毎日肌つるつるだし肝斑薄くなったって嬉しそうに話してる」とコメントしている。みりちゃむと母の2ショットに、ファンからは「お母さん、超美人」「美人さんからわ美人さんが産まれるのね」などの声が集まっている。
■中村江里子
2000年にフランス人実業家と結婚し、以降はパリを拠点に活動しているのはフリーアナウンサーの中村江里子。昨年4月にはInstagramで母＆妹と一緒にお墓参りのために京都を訪れたことを報告し、写真を多数公開。中村と母、妹が並んだ3ショットや母との2ショットを披露している。
投稿の中で中村は「こうして3人で遠出をするの25年ぶりくらい」と明かし、宿泊した旅館での過ごし方について「ずーっと3人でおしゃべり。3人でお布団並べて寝たのも久しぶり過ぎて、子どもの頃を思い出す」とつづっている。家族の仲の良さが伝わる投稿に、ファンからは「お母様の笑顔が何より」「素敵な親孝行です」といった反応が寄せられている。
人気俳優の妹に、元フジの美人アナの“母”は？
■たけうちほのか
モデル、インスタグラマーとして活動しつつ現在はバラエティ番組にも引っ張りだこなのが、竹内涼真の妹としても知られているたけうちほのか。2月にはきょうだいの長男でもある竹内がインスタグラムに家族旅行の記念ショットを公開。写真には竹内と妹・ほのか、次男で歌手、モデルの竹内唯人、そして母親が仲良く身を寄せ合う姿が収められている。
きょうだいがユーモラスな表情を見せるなか、優しいほほ笑みを浮かべてカメラを見つめる母親の姿に、ファンからは「おかあさんやなくおねえさん？ 若いべっぴんさん」「お母様若いですね！ しかも美人！」などの投稿が相次いでいる。
■平井理央
モデル、タレントとしての活動を経て大学卒業後の2005年にフジテレビに入社し、2012年以降はフリーアナウンサーとして活躍している平井理央。4月、Instagramに両親とゴルフへ出かけたことを報告し、父、母との3ショットや母との笑顔の2ショットを公開した。
投稿の中で平井は「8年ぶりのゴルフに行ってきました」と打ち明け「もはや当たるかな？ というくらいの感覚で、途中心が折れかけましたが、お天気も良く気持ちいいお散歩と思おうwと切り替え、ラウンド終了!! もう少し練習してからまた行きたい」とつづっている。この投稿にファンからは「すごく素敵なご両親ですね」「親子そっくり」といったコメントが寄せられている。
■森泉
ファッションデザイナー・森英恵の孫でモデル・タレントとして活躍している森泉は、Instagramへの投稿で貴重な家族ショットを披露。森は「family time」とつづり、母・パメラさんと妹・雪さんと撮影した3ショットなどを公開。海を背景にして3人が笑顔で並ぶ様子や泉と雪さんがソファでくつろぐ2ショットも収められている。
この投稿にファンは「ママいつまでも若くて可愛い」「泉ママ 若々しくて羨ましい」と反応している。
■平子理沙
「アラフォーの星」ともいわれるモデル・タレントの平子理沙は、母と共にお花見に行った際の様子をInstagramに投稿。満開の桜の元、サングラスを掛け笑顔を浮かべる母とともに微笑んでいる。平子は「皆さんは、お花見に行かれましたか？ 今年はお天気が不安定だったけれど、ママを連れて
色々な場所に桜を見に行きました ママは何十年も桜の時期に日本に帰っていなかったので、とっても喜んでいます」と添えた。
平子の母は、桜カラーを思わせるピンクのメッシュが入ったファンキーなヘアスタイル。この2ショットに「仲良し親子、最高ですね」「なんて画になるお二人なんでしょう」「美しいお花と美しすぎる方」などとコメントが集まっている。
■LiSA
アニメ『鬼滅の刃』主題歌の「紅蓮華」などで知られる歌手のLiSAは、「今日4／5は私の母の60歳、還暦のお誕生日でもありました」とつづり、笑顔の母がケーキを抱える姿をXに投稿した。
LiSAは母の写真に手書きで「Happy birthday」と添えている。この投稿にファンからは「60歳には見えないですね」「素敵な笑顔が最高だね」「いつまでお元気で居て下さいね」といった声が届いている。
引用：「舟山久美子」Instagram（＠kumikofunayama）
「みりちゃむ（大木美里亜）」Instagram（＠mirichamu_0710）
「中村江里子」Instagram（＠eriko.nakamuraofficial）
「竹内涼真」Instagram（＠takeuchi_ryoma）
「平井理央」Instagram（＠riohirai_official）
「森泉」Instagram（＠izumi.mori）
「平子理沙」Instagram（＠risa_hirako）
「LiSA」X（＠LiSA_OLiVE）