「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第３日」（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

強風により全選手がオーバーパーで回り、スコアを落とした中、単独首位から出た大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が３バーディー、８ボギー、２ダブルボギーの８１と崩れたものの、通算４オーバーで、初優勝を目指す首位の福山恵梨に２打差の４位と優勝圏内に踏みとどまった。７６で回った河本結は通算３オーバーで首位と１打差の２位に続き、逆転でのメジャー初優勝を目指す。７４の桑木志帆も２位につけた。

大久保の天真らんまんさが、自らの窮地を救った。最大瞬間風速は１４・９メートル。この風が、突如吹いたり、やんだり。加えて小さくて、硬いグリーン。全選手がスコアを崩した。この日の平均スコアは７９・７４２４。ツアー史上１９番目の難易度だ。

大久保は２番でダブルボギーも「昨日の上がり２ホール（連続チップインバーディー）があったから、いいか」と思えた。ところが３番のボギー、４番のダブルボギーあたりで雲行きが怪しくなってきた。

６番から１０番まで５連続ボギー。「何が悪いのか分からなくなった。なぜボギー？なぜダボ？って感じで全く理解できず、９０が頭をよぎった」という。

ただ、どん底まで落ち込まない明るさがある。「途中から言うことを聞かないようにした」と、キャディーを務める姉でティーチングプロの咲季さんのアドバイスを聞き流してプレーしていたことを告白した。

ハーフターン後、１２番でもボギーを打ち、咲季さんに「こりゃマジで９０打つな」と明るく“宣言”。しかし、試合は捨てない。その間も、どうやってパーでしのぐか「風を恐れすぎない。番手をちゃんと考える」など手を尽くした。

すると、１４番パー４で初バーディー。１５、１６番はいずれも１メートルにつけ、３連続バーディーの“ご褒美”がきた。「長かったです〜。６歳くらい、老けた」と、２２歳はしかめっ面で一日を振り返ったが、首位とは２打差だ。「疲れすぎたので、今日はぐっすり眠れる」。確実にリフレッシュできることに気づき、笑顔で逆転Ｖに照準を合わせていた。

◆大久保柚季（おおくぼ・ゆずき）２００３年１０月１３日、大阪市出身。ティーチングプロの資格を持つ姉の咲季さんの影響で、６歳のときにゴルフを始めた。小学６年時に関西ジュニア選手権で春夏連覇。２４年、４度目のプロテストで合格した。昨年は新人ながら下部ツアーで賞金女王に輝いた。１６０センチ。