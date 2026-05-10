「東京六大学、東大２−１法大」（９日、神宮球場）

第５週の１回戦２試合が行われ、東大が今季初勝利を挙げ、立大も先勝した。東大は法大に競り勝ち、左腕・松本慎之介投手（３年・国学院久我山）がリーグ戦初完投。立大は１年生の道本想投手（１年・星稜）が６回無失点と好投し、早大を破った。

マウンド上で腹の底からほえた。エース左腕・松本慎が７安打１失点と好投し、自身初完投で今季初勝利を挙げた。「めちゃめちゃ気持ち良かったです！」。０−０の六回に適時三塁打で先制を許したが、粘り強く１２６球を投げきり満面の笑みを浮かべた。

これで５試合の登板で１勝１敗、防御率２・３５。安定感ある投球もなかなか勝ち星がつかなかった。そんな時に心の支えとなったのは東大の先輩でヤクルトなどでプレーした宮台康平氏（３０）の助言だった。「東大の投手は自分のせいじゃない負け方をたくさんする。その心のよりどころになるのは練習」。教え通り、日々の練習を大切に行ってきた結果だった。

昨秋の法大戦でも通算２勝目を挙げた“法大キラー”。「強力な法政打線に完投できたのは自信になった」。宮台氏がけん引した１７年秋以来の勝ち点獲得へ弾みとする。

◆松本 慎之介（まつもと・しんのすけ）２００５年１月１２日生まれ、２１歳。１７２センチ、８４キロ。左投げ左打ち。野球１１年、テニス３年、水泳５年のスポーツ歴を持つ。国学院久我山では２年夏にベンチ入り。３年時のセンバツでは中継ぎとして初の４強入りに貢献。一浪して大学に入学し、１年春に公式戦デビュー。趣味は読書。