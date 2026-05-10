エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ準決勝 デ・フラーフスハップとアルメレ・シティの第2戦が、5月10日03:00にスタディオン・デ・ヴィーヴァベルクにて行われた。

デ・フラーフスハップはキャノ・クウィント（FW）、イブラヒム・エルカディリ（FW）、フェデ・デ・ヨング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアルメレ・シティは高橋 仁胡（DF）、マーリ・ドース（FW）、フェルディ・ドライフ（FW）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。アルメレ・シティのハムザ・エルダフリ（MF）のアシストからフェルディ・ドライフ（FW）がヘディングシュートを決めてアルメレ・シティが先制。

ここで前半が終了。0-1とアルメレ・シティがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、デ・フラーフスハップが選手交代を行う。レビ・スホペマ（FW）からニルス・エッゲンス（FW）に交代した。

後半開始早々の48分デ・フラーフスハップが同点に追いつく。ローワン・ベセリンク（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

57分、アルメレ・シティが選手交代を行う。ジェイミー・ヤコブス（MF）からエンゾ・コルネリセ（DF）に交代した。

59分、デ・フラーフスハップが選手交代を行う。ジェーソン・ミールスタッド（MF）からカヤ・サイモンス（DF）に交代した。

62分アルメレ・シティが逆転。マーリ・ドース（FW）のアシストからミラン・デハーン（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

69分、デ・フラーフスハップは同時に2人を交代。フェデ・デ・ヨング（MF）、トーマス・コック（MF）に代わりジェボン・シモンズ（MF）、joran hardeman（DF）がピッチに入る。

74分、アルメレ・シティは同時に3人を交代。エマニュエル・ポク（FW）、ハムザ・エルダフリ（MF）、ボイド・リース（DF）に代わりアモアフ・フォアフサム（DF）、オリビエ・デ ネイス（MF）、ルーベン・プロビデンス（FW）がピッチに入る。

77分、デ・フラーフスハップが選手交代を行う。Chahid Allachi（MF）からナタン・カナンダ（MF）に交代した。

79分、アルメレ・シティは同時に2人を交代。マーリ・ドース（FW）、フェルディ・ドライフ（FW）に代わりジョーイ・ヤコブス（DF）、Huisman Bas（MF）がピッチに入る。

83分、デ・フラーフスハップが選手交代を行う。ノーラン・マルテンス（DF）からタイホ・フロテンハイス（MF）に交代した。

84分にデ・フラーフスハップのローワン・ベセリンク（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

後半終了間際の90分デ・フラーフスハップのジェボン・シモンズ（MF）のアシストからキャノ・クウィント（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

ここで後半終了。この試合は2-2。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けとなったが、2試合合計スコア3-5でアルメレ・シティが勝利した。

なお、アルメレ・シティに所属する高橋 仁胡（DF）はフル出場した。

2026-05-10 05:00:59 更新