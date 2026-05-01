セリエA 25/26の第36節 カリアリとウディネーゼの試合が、5月9日22:00にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、Mendy Paul（FW）、マイケル・フォロルンショ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、ウディネーゼは同時に2人を交代。ブラニミール・ムラシッチ（DF）、ヤクブ・ピオトロフスキ（MF）に代わりニコロ・ベルトラ（DF）、レノン・ミラー（MF）がピッチに入る。なお、ブラニミール・ムラシッチ（DF）は負傷による交代とみられる。

56分に試合が動く。ウディネーゼのハッサン・カマラ（DF）のアシストからアダム・ブクサ（FW）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

61分、カリアリは同時に2人を交代。マルコ・パレストラ（DF）、ゼ・ペドロ（DF）に代わりガブリエレ・ザッパ（DF）、イブラヒム・スレマナ（MF）がピッチに入る。

65分、ウディネーゼが選手交代を行う。アダム・ブクサ（FW）からキーナン・デイビス（FW）に交代した。

73分、カリアリが選手交代を行う。マイケル・フォロルンショ（MF）からAlbarracin Agustin（FW）に交代した。

78分、ウディネーゼは同時に2人を交代。ニコロ・ザニオーロ（MF）、キングスレイ・ エヒジブエ（DF）に代わりイドリサ・ゲイ（FW）、Arizala Juan（MF）がピッチに入る。

88分、カリアリは同時に2人を交代。アダム・オベルト（DF）、ミシェル・アドポ（MF）に代わりヤエル・トレピ（FW）、アンドレア・ベロッティ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分ウディネーゼに貴重な追加点が入る。キーナン・デイビス（FW）のアシストからイドリサ・ゲイ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ウディネーゼが0-2で勝利した。

なお、カリアリは53分にゼ・ペドロ（DF）に、またウディネーゼは44分にキングスレイ・ エヒジブエ（DF）、90+2分にキーナン・デイビス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 00:10:19 更新