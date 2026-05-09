「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）

ヤクルトは今季３度目の３連勝で３カード連続勝ち越しを決めた。貯金は今季最多タイの１０。８日に返り咲いた首位の座を堅守した。

「８番・投手」で先発した松本健が二回２死二、三塁で左前へ先制の適時二塁打を放った。投げては六回まで無安打投球。今季最長の８回を投げて、１安打無失点で無傷の４勝目を挙げた。

先制直後の二回には先頭から連続四球を与えると、池山監督がマウンドに向かってゲキを飛ばす場面があった。「フォアボール、フォアボールだったんで。『全然面白くない』とマツケンには伝えて。あとは『しっかり守るように』ということをお伝えした。０で帰ってきてくれたんで、非常によかったなと思います」と振り返った。

松本健は「『フォアボールはつまんないから、しっかり打たせていこう』と。そこからしっかり修正することができたのが、今日の良かった要因かなというふうに思います」と振り返った。

これでヤクルトはリーグトップタイの５勝を挙げている左腕・山野に次いで松本健が４勝。ベテランの高梨もすでに３勝を挙げている。

昨季は山野が５勝、松本健が救援で１勝、高梨が３勝。３人で計９勝だったが、今季はすでに１２勝を挙げている。苦しんできた成果を発揮したり、配置転換されたりした投手が首位を走るチームの言動力となっている。