元HKT48でタレントの松本日向の1st写真集電子版「ちょうどいい。」(ワン・パブリッシング)が4月28日に発売。また、デジタル限定の写真集も2冊同時に発売された。



【写真】湯船につかって気持ち良さそうな笑顔

今回電子化された「ちょうどいい。」は昨年12月に発売され、ベトナムで撮影された本人史上最大露出という記念すべき初写真集として話題を呼んだ。電子版発売にあわせて発売となった2冊のデジタル限定写真集「side―B：もっと、ちょうどいい。」と「side―B：すごく、ちょうどいい。」は写真集の未公開カットだけで構成され、さらには写真集未使用の衣装も収録された大ボリュームの内容となっている。



朝のシーンを中心に構成された「side―B：もっと、ちょうどいい。」では、ベッドの上での大胆な後ろ姿から柔らかな曲線美を拝むことができる。夜のシーンを中心に構成された「side―B：すごく、ちょうどいい。」では笑みを浮かべて湯船につかり、泡まみれのたわわな果実がのぞいている。



松本は2000年12月11日生まれ、大阪府出身の25歳。HKT48卒業後はタレントとしてグラビアやバラエティーに出演するなど、マルチに活動。ボートレース関連の仕事でも活躍中。



（よろず～ニュース編集部）