■日本全国 道の駅伝

道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！

(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点

第11走者は、年間250日以上のロケをこなすロケ芸人チャンカワイ。

北海道西部・日本海をのぞむ 道の駅石狩「あいろーど厚田」に到着。

目の前の厚田漁港には、日本海で獲れた新鮮な魚介が水揚げされる。

厚田の水だこを使ったピリ辛の「タコキムチ」、創業100年以上の妹尾豆腐店のビッグサイズの「豆腐」と「油揚げ」は売り切れ必至の名物グルメ。

江戸時代から明治時代にかけて日本海を行き来した商船「北前船」の寄港地だった厚田港から出荷していたニシン。そんなニシンを使った親子漬けも厚田を代表するグルメ。

第12走者は、第1走者を務めた浮所飛貴が志願の再挑戦！

入荷してすぐに売り切れる「生しいたけ」や、めずらしい海藻「銀杏草」、レジャーシートかと思わせる特大の海苔「どんじゃのり」、「あわびもなか」を推すマスコットキャラクターに翻弄される浮所。

そして漁師の手を喰うほど大きい口と鋭い歯を持つことから「てっくい」と呼ばれるヒラメの刺し身・天ぷら・漬け丼を時間を忘れて食べまくる。

売上No.1を当てて、北海道を制覇し本州に戻れるのか！？

スタジオでも青山学院大学陸上競技部監督の原晋・フィギュアスケート神解説で話題の高橋成美が1位当てに挑戦！

■日本列島 ダーツの旅

ダーツが刺さったのは、三重県紀北町紀伊長島

世界遺産熊野古道（「紀伊山地の霊場と参詣道」として登録）があり、

町内の道の駅では「マンボウ」を食べることができる。

ウニをとる海女さんの夫婦円満の秘訣はケンカ？すっぱいレモンを作るため農家に転身した男性が今年初めて収穫したレモンの味は？全校生徒15人の中学校から、1クラス40人の高校へ進学する男子。町のお年寄りたちに大人気の移動販売とは？ごま油でいただく新鮮生牡蠣を堪能！



【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】

原晋（青山学院大学陸上競技部監督）丸山隆平（SUPER EIGHT) 高橋成美

近藤春菜（ハリセンボン）・白石まゆみ（SWEET STEADY）

【ロケゲスト】チャンカワイ（Wエンジン）・浮所飛貴（ACEes）



（※順不同）

