「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）

朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、２年ぶりの参戦となったサカキマキオは“最恐ホスト”舞杞維沙耶に延長判定０−３で敗れた。

２４年３月に強盗容疑で逮捕され不起訴となったサカキはＢＤ１１以来の参戦。事前ＶＴＲではガールズバーでハイキックをして逮捕されたこと、事件後に離婚したことも明かされた。その後、大会のボランティアとして活動して、掴んだ復帰のチャンス。ただ、試合では開始から勢いよくパンチを打っていったが、捉えることはできず、互いに決定打のないまま延長戦へ。延長はＢＤには珍しく見合う展開も続き、レフェリーが異例の注意も。サカキのスタミナ切れが目立ち、終盤はフィジカルに勝る舞杞が押し切った形となった。

朝倉は「つまんない試合でしたね。ＢＤずっと出たくて戻ってきて、この試合してまた使われると思うのかって話ですよ」と、切り捨てた。