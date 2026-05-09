『テラハ』でブレイクモデル美女169cm、1児の母と思えない抜群スタイル！
モデルの島袋聖南が8日、自身のInstagramを更新し、ジムでのトレーニング中の自身を写したショットを公開。スレンダーなスタイルに反響が寄せられている。
【写真】脚長いっ！ 島袋聖南、抜群スタイルを惜しげなく披露
島袋は1987年4月4日生まれ、沖縄県出身、39歳のファッションモデル。2012年にリアリティバラエティ番組『テラスハウス』（以下、同番組）に出演したことで話題となった。番組内で知り合った石倉ノアと交際し、2021年2月に結婚。番組9年目で“テラハ婚”第1号となった。2022年4月に第1子男児の出産している。
そんな島袋は「先月外食多めで筋肉貯金が、、その分更に気合いを入れて頑張る」「トレーニングも食事も美容も、全部バランスよく」とつづりながら、ジムの鏡に向かって撮影した自身のトレーニング中の姿を公開。黒いタイツにピンクのキャミソール姿で、1児を育てるママとは思えない抜群のスタイルを披露している。
引用：「島袋聖南」Instagram（＠seina4444）
【写真】脚長いっ！ 島袋聖南、抜群スタイルを惜しげなく披露
島袋は1987年4月4日生まれ、沖縄県出身、39歳のファッションモデル。2012年にリアリティバラエティ番組『テラスハウス』（以下、同番組）に出演したことで話題となった。番組内で知り合った石倉ノアと交際し、2021年2月に結婚。番組9年目で“テラハ婚”第1号となった。2022年4月に第1子男児の出産している。
そんな島袋は「先月外食多めで筋肉貯金が、、その分更に気合いを入れて頑張る」「トレーニングも食事も美容も、全部バランスよく」とつづりながら、ジムの鏡に向かって撮影した自身のトレーニング中の姿を公開。黒いタイツにピンクのキャミソール姿で、1児を育てるママとは思えない抜群のスタイルを披露している。
引用：「島袋聖南」Instagram（＠seina4444）