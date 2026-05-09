元NMB48の上西怜（24）が9日、都内で「上西怜コスプレ写真集 ＃れーちゃんこれくしょん」（イマジカインフォス）の発売記念イベントに出席した。初のコスプレ写真集で13種類の姿を見せており「ひとつひとつ違う私を見て頂けるんじゃないかな」とアピールした。

特にお気に入りは、「奇麗な方が似合うイメージがあって、ずっと挑戦してみたかった」というチャイナドレス。「まだ似合わないかなって思ってたけど、アイドルも卒業して（28日に）25歳になるので挑戦してみたいと思った」と撮影に臨んだ心境を振り返った。

「インパクトあるといいと思って、大胆に胸元をカットしてもらった」とこだわりを明かし、この日に身を包んだドレスよりも露出度が高い衣装となっている。着こなすために、お尻とくびれを意識してピラティスなどにも取り組んだ。写真の仕上がりには「期待以上のものが作れたかな」と、満足している様子。写真集の自己採点にも「5000点満点です」と笑顔を弾けさせた。

3日間で行われた撮影の最終日には姉で同じく元NMB48の上西恵（31）が駆けつけてくれたエピソードも明かした。姉については「人生の道の前をずっと進んでくれる。一番の憧れの存在」と言及。そして、「私がお姉ちゃんのメークをして一緒に作り込んだりしたい」と、姉妹でのコスプレ撮影にも意欲を示した。