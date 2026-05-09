元中日監督で野球解説者の落合博満氏が９日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。４７都道府県での思い出を語った。

野球の試合や講演などで４７都道府県全てを回ったという落合氏。「思い出の場所ってありますか？」と問われると、「北海道は稲葉（光雄）さんからホームラン打ってレギュラー確約されたっていうのもあるし、青森では江夏（豊）さんが３球続けてカーブ放ってきて３球３振したっていう思い出もあるし、秋田では１試合３本ホームラン打ったっていうのもあるしね」と、各都道府県での印象深い試合を列挙した。

動画内では、プライベートでの思い出も語った落合氏。京都で行列にならんで食べたというおでんも「味は覚えてない」「食べりゃなんでもおいしいんだよ」とちゃめっ気たっぷりに笑った。

試合のために各地を回った日々を「『えっこんなところで野球やるの？』っていう。結構、春先オープン戦で回るっていうところが多いんだよ。北の方は公式戦ね。四国ってあんまり縁がないような気がするけど、オープン戦やるんだよ。こんなところでよく野球やるなっていう場所」と振り返り、もしもう一度旅行をするなら「北海道かな」と話していた。