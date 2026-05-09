俳優の桃井かおり（75）が、夫の誕生日にホテルステイを満喫したことを明かし、夫婦ショットを披露した。

【映像】桃井かおり、“顔出し”した夫との2ショット（複数カット）

桃井は2015年、64歳の時にアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚。Instagramでは、夫婦の仲睦まじい日常を発信していて、顔出しした密着ショットや移動中の2ショット、2人分の手料理が並ぶ食卓の様子などを披露してきた。

仲むつまじい夫婦ショットを公開

2026年5月8日の更新では、夫の誕生日にホテルステイを満喫したことを報告。

「旦那様バースデー。2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める。ただ眺めただけの夕焼けは、ホテルマンたちもシャッター押すほどの空いっぱいのピンクで、最後は惜しそうに真っ赤になって消えていった。それを我らは目で受けとめて、フッと気がついて慌ててカメラにおさめたが、それは目にした物とは全然違う。人生だね!?」とつづり、夫婦ショットを披露している。

桃井の投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます!!ステキな過ごし方ですね」「幸せのお裾分け、ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）