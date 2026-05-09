「母の日のギフトは、形式的な物のやりとりよりも、普段は言葉にしづらい感謝の気持ちを自然に伝えるための“きっかけ”という役割が大きいと思います。近年は、感謝を伝えるにとどまらず、母と子の距離を近づけるイベントとしても捉えられていると感じます」

【統計グラフ】母の日にいくら使う？ギフトの平均予算

毎年盛り上がりをみせる母の日について、そう分析するのはギフトコンシェルジュの河野ひろこさん。“一緒に楽しむ”“会話が生まれる”といった、コミュニケーションそのものを豊かにする贈り物を選ぶ傾向が強いのも最近の特徴だと指摘する。

単なる物のやりとりから親子関係を深める日に

「“お母さんに似合いそうだったから”“これ、私のお気に入りなの”など、贈り手自身の体験や気持ちを添えて渡すケースも増えています」（河野さん、以下同）

では、ギフトのプロが予測する今年のトレンドは？ ポイントは“心身を整える”と“日常に寄り添う”アイテムだという。

「リカバリーウエアやスマホによる目の疲れを癒すアイケアグッズといった“回復サポート”を意識した物をはじめ、冷感グッズやクール寝具など、これからの季節に役立つ実用性の高い物が注目されています」

一方、物価高の影響から、お米や調味料といった食品、上質な日用品や少しぜいたくなコスメなど、“実際にもらって助かるもの”へのニーズも高まっている。

「特にスイーツやコスメといった、いわゆる“消えもの”は気軽に贈れる点もメリット。いずれにせよ、日常に溶け込んで心地よさや前向きな変化をもたらすアイテムを贈ろうという意識の高まりを感じます」

今の母親に目を向けて記憶に残る贈り物を

また、親子の関係性を深める贈り物として、“体験型”や“共感型”をキーワードにしたギフトへの支持も広がっている。

「体験型ギフトとは、時間や経験を贈る、いわゆる“コトギフト”。スパやレストラン、宿泊、アクティビティーなどが代表例で、最近はカタログ形式の体験チケットやオーダーメードで内容を選べるサービスも充実しています。

また、共感型ギフトとは一緒に使う、味わう、楽しめる物で、例えばペアグラスやシェアできるコスメやスイーツなど。贈る側と受け取る側が同じ体験や気持ちを共有でき、関係性を深める役割を担ってくれます。

どちらも“本音の満足”を重視し、物の価値を超えて記憶に残る点が人気の理由です」

トレンドを押さえつつも、贈り物選びにいちばん重要なのは、“今の母親”に目を向けることだと河野さん。

「好みは年齢やライフスタイルとともに変化します。“これが好きだったはず”という過去のイメージに頼りすぎず、“最近の好みを探る”感覚でギフト選びを楽しんでみては。

母の日は、親子の関係をアップデートする日。贈り物をきっかけに、“今”の相手と向き合える素敵な時間になるはずです」

河野さんおすすめ2026ギフト

喜ばれるギフトの共通項は“ちょっと意外性があって、日常を少し豊かにするもの”。「贈る側と受け取る側の関係性を深めるだけでなく、記憶に残る特別感を演出してくれます」

「カフェチケット 全国版」

癒しのカフェ時間を贈る“体験型ギフト”／3850円（システム利用料550円含む）

全国主要エリアにある約120店から好きなカフェを選んで、飲食ができるギフトチケット。

「特別な時間を贈ることができます。ランチやお茶会利用など贈られた側がシーンに合わせて自由に使えるのも喜ばれるポイントです」

「VATEN R（バテン アール）」

米発酵由来成分100％のインナーケア飲料／100mL 10本入 7560円（送料無料）

「金沢の老舗酒蔵が長年培った発酵技術を生かして開発したドリンク。日々のコンディションを内側から整えてくれるので、健康を気遣う気持ちを形にしたいときにぴったりです」

アミノ酸やポリフェノール、クエン酸などを含む。

「草木染め 絹格子楊柳スカーフ」

自然のやわらかな色合いが日常に花を添える／7700円

手染めされた軽やかなシルクのスカーフ。

「天然素材を使って染め上げられていて、“自然の色をまとう”という物語性も魅力。首元に添えるだけでやさしい雰囲気にしてくれるので、日常の外出時間を豊かにしてくれます」

HACCI「ハンドトリートメント BEE HUG」

1本で手元のあらゆる悩みにスパ級のケア／250g 5500円（送料無料）

はちみつを8％以上高配合。ローヤルゼリーやプロポリスなどの美容成分がハリと潤いを与えて爪の先までしっかりケア。

「実用性に加え、使用時の心地よい体験を贈れます。一緒に使ってケアの楽しさを共有するのもおすすめ」

SUETOMI AoQ（青久）「ふやきセット」

きちんと感とセンスの良さが伝わる新和菓子／4320円（あん3種135g×3 麩焼煎餅34枚）

1893年創業の京菓子司「末富」がプロデュースした菓子ブランド。

風味が異なる3種の麩焼きせんべいの新しい楽しみ方を提案したセットは「懐かしさと現代的センスが同居する絶妙な逸品。印象に残る贈り物になります」

※特記がないものは送料別です。

教えてくれたのは……ギフトコンシェルジュ・河野ひろこさん●ギフト専門メディア「スマイルレーベル」を運営。看護師として培ったホスピタリティーとデータ分析を基にしたギフト選びが得意。さまざまなメディアでギフトの提案などを行っている。［Instagram：@smile.label］

取材・文／河端直子