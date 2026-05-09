フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューヨーク・ニックス

日付：2026年5月9日（土）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 94 - 108 ニューヨーク・ニックス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューヨーク・ニックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし31-27で終了する。

第2クォーターはニューヨーク・ニックスが逆転し52-60で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューヨーク・ニックスがリードし76-85で終了する。

第4クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び94-108で終了する。

試合はニューヨーク・ニックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 11:05:07 更新