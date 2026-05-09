プレミアリーグ歴代最多記録に並ぶ!! 三笘薫のスーパーボレー弾が月間最優秀ゴールに選出
プレミアリーグは8日、ブライトンの日本代表MF三笘薫が4月度の月間最優秀ゴール賞を受賞したと発表した。
月間最優秀ゴールに選ばれたのは、4月18日の第33節トッテナム戦(△2-2)で決めたスーパーボレー弾。三笘は0-1の前半アディショナルタイム3分、右サイドのMFパスカル・グロスからのクロスにファーで反応し、利き足とは逆の左足で豪快に蹴り込んだ。
三笘の受賞は3年連続3度目となる。マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス、トッテナムやクリスタル・パレスで活躍し、現在はタイでプレーする元イングランド代表MFアンドロス・タウンゼントが持つ歴代最多受賞記録に並んだ。
月間最優秀ゴールに選ばれたのは、4月18日の第33節トッテナム戦(△2-2)で決めたスーパーボレー弾。三笘は0-1の前半アディショナルタイム3分、右サイドのMFパスカル・グロスからのクロスにファーで反応し、利き足とは逆の左足で豪快に蹴り込んだ。
三笘の受賞は3年連続3度目となる。マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス、トッテナムやクリスタル・パレスで活躍し、現在はタイでプレーする元イングランド代表MFアンドロス・タウンゼントが持つ歴代最多受賞記録に並んだ。
Kaoru Mitoma caught that perfectly— Premier League (@premierleague) May 8, 2026
The @OfficialBHAFC winger's stunning volley is April's Guinness Goal of the Month pic.twitter.com/vH5sIfCeMq