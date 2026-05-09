おぎやはぎ小木、「腹立ちますよ」二世帯住宅で暮らす義母・森山良子の言動に憤り→さんま爆笑
お笑いコンビ・おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）がきょう9日放送のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】おぎやはぎと爆笑トークを繰り広げる明石家メンバー
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、同番組に21年ぶりの出演となる、おぎやはぎ。夫婦仲良しという観覧者の女性から、小木に対して家族関係にまつわる直球質問が飛び出す。小木の妻・奈歩さんの母親が日本のトップシンガー・森山良子であることに対して、女性は「森山家とは仲良しですか？」と問いかける。すかさずさんまが「森山良子さんに腹立つことないの？」と尋ねると、妻、義母と二世帯住宅で暮らす小木は「腹立ちますよ」とバッサリ。「お節介だから」と小木が憤る義母の言動にさんまは爆笑する。
さらに小木が、料理中の妻の珍行動エピソードを淡々と語り、スタジオに爆笑が巻き起こる。さんまは「それを許して愛してるってすごい」と笑い崩れ、矢作も「小木を尊敬してます」と褒めたたえる。
【番組カット】おぎやはぎと爆笑トークを繰り広げる明石家メンバー
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
さらに小木が、料理中の妻の珍行動エピソードを淡々と語り、スタジオに爆笑が巻き起こる。さんまは「それを許して愛してるってすごい」と笑い崩れ、矢作も「小木を尊敬してます」と褒めたたえる。