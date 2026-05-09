誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

投稿者

旅里茂さん

製品名

ニコン D90

使用期間

2019年～現在

購入理由

Nikonユーザーだったこともあり、性能に惚れこんでオークションにて落札致しました。

印象に残っていること

一眼のデジカメを探しておりまして、性能面でも扱い易さもかねて探しておりました。それがこのカメラを選んだ理由です。機能的や操作性に特に問題にすることも無く、私の予想を超えたカメラでした。レンズも多様に対応しておりますので、状況に合わせまして交換しております。

忘れられない1台～私の愛したデジタルカメラ～ 募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp