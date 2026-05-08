『田鎖ブラザーズ』新たな疑惑浮上「怪しすぎる」「何か知ってるぞ!!」
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第4話が、8日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
第4話では、死亡した津田（飯尾和樹）が、自分たちの両親を殺した犯人だと信じていた真（岡田）と稔（染谷）が、津田の遺品から鍵と電話番号が書かれたメモを発見。その電話番号に連絡を入れると、電話口に出たのは31年前に兄弟の父・朔太郎が勤めていた「辛島金属工場」の工場長・辛島貞夫（長江英和）の妻・ふみ（仙道敦子）だった。
稔が辛島夫妻の自宅を訪ねた場面では、貞夫本人も登場。だが、貞夫は抜け殻のような表情を見せ、稔ともかみ合わない様子が描かれた。視聴者からは「辛島夫婦何もかも全部怪しすぎて」「辛島夫妻、怪しい！次々と怪しいひとが増えていくー！」「やっぱり辛島元工場長が何か知ってるぞ！！」などの声が寄せられ、SNSでも大きな反響を集めている。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
稔が辛島夫妻の自宅を訪ねた場面では、貞夫本人も登場。だが、貞夫は抜け殻のような表情を見せ、稔ともかみ合わない様子が描かれた。視聴者からは「辛島夫婦何もかも全部怪しすぎて」「辛島夫妻、怪しい！次々と怪しいひとが増えていくー！」「やっぱり辛島元工場長が何か知ってるぞ！！」などの声が寄せられ、SNSでも大きな反響を集めている。