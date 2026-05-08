アソビシステム所属の7人組アイドルグループ・fav meが、デビュー1周年記念ライブ『STILL A NEW WORLD』に向けて開催中のSNSキャンペーン「#favme1周年を一緒につくろう」に、新たにメンバー全員の「生誕祭衣装」素材が追加されたことを発表した。

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本キャンペーンは、アドビの生成AI「Adobe Firefly」とfav meがコラボレーションし、4月24日にスタートしたもの。「Adobe Firefly」を使って制作したお祝い画像をSNSに投稿すると、5月18日の1周年記念ライブ会場に設置される“祝福ボード”として掲出され、ファンが制作した作品がfav meの1周年を記録する公式コンテンツのひとつとして展開される。

キャンペーン開始後、メンバーはそれぞれ制作体験の様子をSNSで公開している。丸山蘭奈は自身のXに「夢中になって作ってたよ～3パターンくらい作ったの笑 みんなが作ってくれた画像も見てるんだけど上手ですごい！」と投稿し、衣装に合わせてパステルカラーにこだわった完成動画を披露。野球好きとして知られる川岸瑠那は「野球ボール300個はやりすぎちゃいました」と、300個のボールを背景にした生成AI画像を制作し、メンバーの澪川舞香と阿部かれんが爆笑する一幕もあったという。

澪川は「チワワとフェレット作るのに奮闘してた…！！色も自分塗ったりしたの！」と動物制作への取り組みを明かし、阿部は「自分のを作るよりメンバーのを作る方が楽しいと気づきました」とコメントしている。

そして5月7日、fav meの公式Xにて「新たにメンバー全員の【生誕祭衣装】素材が追加されました 新しい素材を使って、#ふぁぼみー への想いが詰まった作品をぜひたくさん投稿してください」と、新素材追加が告知された。

祝福ボードへの掲示対象は5月11日23時59分までに投稿された作品。後日、fav meメンバーによる選定を経て作品を表彰するアワードの発表も予定されており、fav meの1周年をファンとともに盛り上げる企画となっている。

（文=本 手）