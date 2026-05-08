「完全に“親をコンテンツ化”してて草」月亭方正、美人娘にツッコミ「めっちゃ父親に顔似てる」「可愛いやん」
落語家の月亭方正さんは5月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘・来蘭さんの言動についてツッコミました。
【写真】月亭方正の娘の顔出しショット
ファンからは、「こんなきれいな娘さん、いらっしゃったんですね」「親子でゴボウしばき合い対決を見たい」「素敵なお嬢さん」「めっちゃ父親に顔似てる」「可愛いやん」「使えるものは使えるうちに使わないと笑 賢い娘さんや」「完全に“親をコンテンツ化”してて草」「娘さんめっちゃ可愛いし方正さんフル活用で草」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】月亭方正の娘の顔出しショット
「使えるものは使えるうちに」方正さんは「娘のインスタを見た おいおいおい 僕のことをめっちゃ使おうとしてるやん」とつづり、1枚の画像を投稿しています。来蘭さんのインスタストーリーのスクリーンショットです。顔出しした美人な来蘭さんの姿と「パパとコラボして欲しい TikTok!!!」と題した質問箱が表示されています。それに対し方正さんがユーモアたっぷりにツッコミを入れるという親子のやりとりです。
親子のダンス動画を披露6日には「パパと口パクシリーズ」と、方正さんと一緒に踊る動画を自身の公式Instagramで公開していた来蘭さん。コメントでは、「やっぱパパに似てるう」「仲良しで素敵すぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)