「そういうのいらないから」女性部下の嘘なんて夫はお見通し！泣き落としで逃げ切ろうとしたけれど【あざとい女性部下に夫が狙われています Vol.9】
■これまでのあらすじ
子どもの体調次第で仕事を抜ける麻衣を邪魔者扱いする里奈。プロジェクトにいらない人だと勝手に判断し、チームから削除してしまう。そして健太に猛アタックを仕掛け、麻衣が見ている前で抱きついて勝ちを確信するが、健太から「何バカなこと言ってんの？」と突っぱねられて…。
子どもの体調次第で仕事を抜ける麻衣を邪魔者扱いする里奈。プロジェクトにいらない人だと勝手に判断し、チームから削除してしまう。そして健太に猛アタックを仕掛け、麻衣が見ている前で抱きついて勝ちを確信するが、健太から「何バカなこと言ってんの？」と突っぱねられて…。
【里奈 Side Story】
あれ…、おかしいな。健太さん、なんか怒ってる。
なんで、健太さんが麻衣さんの味方するの？ この私がこんなにアタックしてるのに、あんなオバサンをかばうの？
こういうときは「怖いですぅ」とかわいそう風に泣き落としに出たのですが、健太さんは「そういうのいらないから」って…。
「もう見過ごせないかな」
「恋愛だけしたいんだったら会社じゃないところでしようね」って…。
なんでよぉ！あんな人より私の方が絶対にかわいいのに！！
※この漫画は実話を元に編集しています
コミカライズ:茶木乃紀
(ウーマンエキサイト編集部)