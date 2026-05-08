■これまでのあらすじ

子どもの体調次第で仕事を抜ける麻衣を邪魔者扱いする里奈。プロジェクトにいらない人だと勝手に判断し、チームから削除してしまう。そして健太に猛アタックを仕掛け、麻衣が見ている前で抱きついて勝ちを確信するが、健太から「何バカなこと言ってんの？」と突っぱねられて…。



【里奈 Side Story】あれ…、おかしいな。健太さん、なんか怒ってる。なんで、健太さんが麻衣さんの味方するの？ この私がこんなにアタックしてるのに、あんなオバサンをかばうの？こういうときは「怖いですぅ」とかわいそう風に泣き落としに出たのですが、健太さんは「そういうのいらないから」って…。「もう見過ごせないかな」「恋愛だけしたいんだったら会社じゃないところでしようね」って…。なんでよぉ！あんな人より私の方が絶対にかわいいのに！！

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)