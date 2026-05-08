MBSの西靖アナウンサー（54）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。7月1日付の人事異動で1994年の入社以来所属したアナウンスセンターを離れることを報告した。

「もうご存じの方も多いので今更なのですが、この度、人事異動でアナウンスセンターを離れることになりました。どっひゃー！」と報告。「7/1以降は別の部署で、現場でがんばる仲間を支える仕事をします。ほぼ転職レベルの異動です」と明かし、「アナウンサー人生は32年。皆様のおかげで本当に楽しかったです。感謝感謝です」と思いをつづった。

同局は3月26日公表の人事で、西アナが現在の「総合編成局アナウンスセンター長（局次長職）」からMBSメディアホールディングスの「経営戦略局長（局次長職）」に異動になることを発表している。

西アナは大阪大法学部卒業後の94年にMBS入社。情報番組「ちちんぷいぷい」で長年パーソナリティーを担当したほか、「VOICE」「ミント!」などに出演。2010年には「60日間世界一周」の旅企画に挑み、関連書籍もヒットした。