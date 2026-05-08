カジュアルなイメージの強い「ユニクロ」。でも、「オフィスカジュアルな仕事服もたくさんあります」と話すのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。会社に着ていけるユニクロアイテムを7つとコーデを紹介してくれました。新年度が始まって1か月、オフィスカジュアルに迷っている方はぜひ参考にしてみてください。

「ユニクロ」のきちんと見えアイテム7選

まずは「テーラードジレ」（4990円 5/8時点で値下げ中）、カラーはダークグレー。軽くて動きやすく、シワにもなりにくいのでとても使えるジレです。着るだけできちんとみえるところがうれしいポイント。

【写真】オールホワイトのさわやかコーデ

次は「UVカットクルーネックカーディガン」（2990円）、カラーはダークブラウン。名前のとおり紫外線を防いでくれて、洗濯機でも洗えるカーディガンなのでこれからの季節にぴったり。

3つ目は定番の「ソフトリブクルーネックT」（1990円）、カラーはホワイト。こちらは定番のリブTでシンプルで合わせやすくカジュアルすぎないので使いやすいです。

4つ目はトレンドの「シアーT」（1990円）。カラーはピンクですがほどよい透け感なので、オフィスカジュアルなら使える1枚。

5つ目は、こちらも定番の「タックワイドパンツ」（3990円）、カラーはナチュラル。タック入りで腰回りをカバーしつつ、きれいなワイドシルエットで履ける優秀なパンツです。

6つ目はジレと同素材でセットアップ可能の「イージータックパンツ」（3990円）。カラーはダークグレーで、ジレ同様とても軽くて夏に向けてぴったりなパンツです。

最後は「マーメイドマキシスカート」（1990円 5/8時点で値下げ中）、カラーはブラックです。こちらはロング丈でアラフォーにも履きやすいスカート。小さいドットなのでオフィスでも使いやすいです。

以上7点を着まわして、7つのコーデを紹介します！

1：セットアップでラクなのにきちんとコーデ

まずは、ジレとパンツでセットアップにして、インナーにリブTを使用しました。ジレを羽織るだけできちんと見えるのに、ラクチンなコーデです。

2：カーディガンとシアーTで今っぽく

次は、カーディガンとシアーT、タックワイドパンツで今っぽいトレンド感のあるコーデにしてみました。シンプルですが、ちらっとシアーTが見えるところがポイントです。

3：スカートできれいめなかわいいコーデに

次は、リブTとスカートで女性らしいコーデにしてみました。スカート自体がかわいいので、シンプルなトップスと合わせるだけでもコーデが決まります。

4：イージーパンツでラクチン！

次は、シアーTとカーディガンに、イージーパンツを合わせて、シンプルなコーデにしてみました。とてもラクチンなパンツなので、動きまわる日にもおすすめです。

5：ホワイトのワントーンにカーデでポイントを

次は、白のタックワイドパンツに白のリブTを合わせ、ワントーンに。カーディガンを肩がけすればコーデのポイントにもなります。寒くなったら羽織ればOK。なにかと使えるカーディガンです。

6：シアーTでこなれ＆抜け感をプラス

次は、セットアップの中にシアーTを合わせ、抜け感を出してみました。かっちり見えがちなセットアップも、シアーTをあわせることで抜け感が出て、おしゃれな雰囲気になりました。

7：スカートコーデを上品にかわいく

最後に、シアーTとカーディガンにマーメイドスカートを合わせて、かわいくまとめました。よく見るとドット柄で、シンプルだけどかわいいコーデの完成です。

ユニクロのアイテムだけでも、オフィスカジュアルコーデができました！ どのアイテムも着やすくてお手入れもラクなものが多いので、忙しいアラフォーにもおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください