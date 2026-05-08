【5月8日の契約情報】京都と島根がHC＆主力選手複数名と契約継続…“八村世代”のSGは移籍が決定

5月8日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。

今シーズンのB1でクラブ史上最高成績を残したレバンガ北海道は、ともにシューティングガードを務める星野京介と盛實海翔との契約満了を発表。また、アルティーリ千葉はマリアル・シャヨクとトレイ・ポーターの外国籍選手2名が退団。ファイティングイーグルス名古屋からは、今シーズン1試合平均14.3得点を挙げたショーン・オマラら外国籍3選手に加え、1月に金沢武士団に期限付き移籍したマーク・バートン、24歳の若手ウィング・神田壮一郎の計5名が自由交渉選手リストに公示された。

また、ここまで6選手との契約満了を発表している川崎ブレイブサンダースは、水野幹太との契約満了も発表。八村塁らとFIBAU19ワールドカップに出場した経験もある水野はすでに移籍先が決定しており、自由交渉選手リストへは公示されないとのこと。

一方で、京都ハンナリーズと島根スサノオマジックはヘッドコーチと主力選手複数名との契約継続を発表。京都はキャプテンの前田悟や副キャプテンの澁田怜音など5名が、島根は日本人エースの岡田侑大と大黒柱のニック・ケイら2名の残留が決まった。

B2では「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」に進出した福井ブローウィンズや熊本ヴォルターズが複数選手と契約満了。同じくB2プレーオフに進出した鹿児島レブナイズは、3シーズンチームを率いたフェルナンド・カレロ・ヒルHCが退任することに。なお、ヒルHCは移籍先が決まっており、後日発表されるという。

■5月8日に発表されたBリーグ契約情報



＜選手＞



星野京介（北海道／契約満了）



盛實海翔（北海道／契約満了）



マリアル・シャヨク（A千葉／契約満了）



トレイ・ポーター（A千葉／契約満了）



水野幹太（川崎／契約満了）※移籍先決定済み



ジャモルコ・ピケット（FE名古屋／契約満了）



マーク・バートン（FE名古屋／契約満了）



神田壮一郎（FE名古屋／契約満了）



ジェレミー・ジョーンズ（FE名古屋／契約満了）



アンドリュー・ランダル（FE名古屋／契約満了）



ショーン・オマラ（FE名古屋／契約満了）

藤澤尚之（福井／契約満了）



小阪彰久（福井／契約満了）



古牧昌也（奈良／契約満了）



ラウリー・アルキンズ（熊本／契約満了）



田中力（熊本／契約満了）



長島蓮（熊本／契約満了）



金友蓮（熊本／契約満了）

ライアン・ローガン（徳島／契約満了）



クリス・マクラフリン（徳島／契約満了）



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澁田怜音（京都／契約継続）



前田悟（京都／契約継続）



川嶋勇人（京都／契約継続）



渡辺竜之佑（京都／契約継続）



ホール百音アレックス（京都／契約継続）



岡田侑大（島根／契約継続）



ニック・ケイ（島根／契約継続）

白戸大聖（山形／契約継続）

＜スタッフ＞



フェルナンド・カレロ・ヒル（鹿児島／HC契約満了）※移籍先決定済み



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伊佐勉（京都／HC契約継続）



ペータル・ボジッチ（島根／HC契約継続）

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