ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、チョコミントのアイスやパフェなどが楽しめる「チョコミン党フェア」を今年も5月14日から期間限定で実施します。今年は、昨年、好評だったという「スーパースースーソース」をパワーアップさせたということです。

【マジか！】“チョコミン党”もん絶…目玉商品がヤバイ！ 狂喜乱舞の「チョコミン党フェア」商品 全5種がコレです！

今年のチョコミン党フェアの目玉商品は、「チョコミン党パフェ」で、たっぷりのチョコミントアイスに、濃厚ベルギーチョコアイス、ザクザクとしたチョコミントクランチをトッピングしたビッグパフェになっています。さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレー、ミントパンナコッタ、ミントゼリーで涼やかかつ鮮やかな見た目を演出したとのこと。価格は1199円（以下、税込み）。

その他、「チョコミン党ガトーショコラ」（605円）、「チョコミン党フラッペ」（649円）、「ミニ！チョコミン党パフェ」（539円）、「チョコミン党アイス」（363円）もラインアップされています。