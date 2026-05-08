岐阜県大垣市では、シカ用のワナにかかったツキノワグマ１頭が捕獲されました。

【写真を見る】住宅や中学校近くで｢ツキノワグマ｣捕獲 ワナが外れる危険性もあり銃で殺処分 オス･体長95センチ 目撃情報なし 岐阜･大垣市

クマが見つかったのは、大垣市赤坂町の山林です。

きょう午前6時45分ごろ、ワナの見回りをしていた市の捕獲隊員が、シカ用のワナにかかったツキノワグマを見つけました。

オス･体長は95センチ 周辺には住宅や中学校も

大垣市によりますと、捕獲されたのはオスのツキノワグマ1頭で、体長は95センチ。

現場の周辺は住宅が広がるエリアで、赤坂中学校などがあり、ワナが外れる危険性もあったため、市は警察と協議した上で銃による殺処分をしたということです。

けが人はいませんでした。

目撃情報などはなし この地区での捕獲は初

大垣市内では去年、他の地区でワナにかかったツキノワグマが2頭捕獲されていますが、この地区での捕獲は初めてで、目撃情報もありませんでした。

大垣市は、今後2～3日、周辺の見回りを強化します。