雑とは違う。男性が本命にだけに見せる“安心ゆえの行動”とは
男性と付き合っていて、「なんだか扱いが雑になった気がする」という違和感を覚えたことはありませんか？実はそれ、気持ちが“冷めた”のではなく、“安心している”状態であることも。男性は本命相手には、安心ゆえに気の抜けた行動が出ることがあります。
連絡が“少しラフ”になる
男性は本命相手には、最初のような丁寧すぎるやり取りは徐々に減っていきます。絵文字や言葉がシンプルになったり、短くなることも。これは雑になったというより“無理をしなくなった”だけでしょう。
“気を遣いすぎない”距離感になる
男性は本命相手には、徐々に細かい気遣いをしなくなっていきます。無理に場を盛り上げようとしたり、完璧に振る舞おうとしなくなるでしょう。この変化は、男性の中であなたとの関係が安定してきたというサインかもしれません。
“素の表情”を見せることが増える
男性は本命相手には、作った行動ではなく、自然な素の言動が増えていきます。安心感から気を抜いた状態で過ごせるようになって、本来の姿が出てくるのです。この“素の状態”が続くかどうかも本命サインと言えるでしょう。
安心ゆえの男性の行動は、一見雑に思えるもの。でも、それは「無理をしなくても一緒にいられる」という男性の想いの表れかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼本気だから言動が変わらない。男性が本命女性にだけ貫く“誠実サイン”