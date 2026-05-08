『マンダロリアン・アンド・グローグー』日本最速“前夜祭”上映が決定！

5月22日（金）に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開日前日となる5月21日（木）に、全国5大都市の7劇場にて、本作を一足早く鑑賞できる日本最速“前夜祭”上映が開催されることが決定した。



「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくる！全国7劇場で一斉に幕を開ける前夜祭

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。映画が公開されるたび、ファンが世界中の映画館でカウントダウンを祝い、もはや映画の公開自体が世界的現象として一大イベント化している。2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくることを、世界中のファンが待ちわびている！

先日5月4日の「スター・ウォーズの日」には、年に一度の記念日を祝うべく世界中のファンが作品内の名台詞「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」を唱え、日本各地でも特別なイベントが開催され大いに盛り上がりを見せた。その熱狂が冷めやらぬまま、全世界が待ち望む『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本最速“前夜祭”の開催が決定した。

5月21日（木）19：00、その瞬間、全国7劇場のスクリーンが一斉に幕を開ける。IMAX（R）やドルビーシネマなど各劇場が誇る最高峰の上映環境のもと、北海道、東京、神奈川、大阪、福岡の5大都市に集ったファンたちが、まったく同じ瞬間にすべてを目撃することになる。上映劇場は以下の全7劇場だ。

TOHOシネマズ日比谷（IMAX（R））TOHOシネマズ六本木ヒルズ（ドルビーアトモス）ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（フレックスサウンド）TOHOシネマズ梅田（ドルビーアトモス）ミッドランドスクエアシネマ（ドルビーシネマ）ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（IMAX（R））ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（IMAX（R））

ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-Sみなとみらいがある横浜・みなとみらい周辺では、現在「スター・ウォーズの日」を記念した特別展示が展開されており、どの劇場で観ても特別な環境での上映を楽しむことができる。「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」──父子を超えた固い絆で結ばれた二人だが、マンダロリアンはグローグーを守れるのか？ 二人はスクリーンで一体どんな“冒険”を繰り広げるのか。“伝説の賞金稼ぎ”と“強大なフォースの力を秘めた子ども”の活躍を、公開前日に映画館で体感しよう！

来場者すべてに特別ポスターをプレゼント

さらに！ 前夜祭に来場したすべてのファンに、この日限りの特別ポスターがプレゼントされる。先日5月4日の「スター・ウォーズの日」に公開された本ポスタービジュアルには、マンダロリアンとグローグーをはじめ、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタや、ハット族の双子ハット・ツインズ（ハット・シスター／ハット・ブラザー）の姿も描かれており、スター・ウォーズファンにはたまらない1枚だ。スクリーンの興奮をそのまま持ち帰り、この夜の記憶をぜひ手元に残してほしい。

ジョン・ファヴロー監督のコメントが到着

本作を手掛けたジョン・ファヴロー監督は、10歳のときに初めて映画館で『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を観て人生が大きく変わったと語っている。自身が子どもの頃に体験した感動を次世代にも語り継ぐべく、「スター・ウォーズ」を映画館で“体験”することへの特別な思いを持って本作を制作した。

ジョン・ファヴロー監督は、「『スター・ウォーズ』を観ている、観ていないに関わらずお楽しみいただける作品です。『新たなる希望』の公開時、この世界観を誰ひとり知らないにも関わらず、オープニングクロールが終わった途端に映画館の観客は物語の中に放り込まれました。しかし観客は“置いてけぼり”になりません。キャラクターが力強く神話的であるため観客はその世界にすぐに浸ることができ、みんなで一緒に楽しめたのです。私たちは『スター・ウォーズ』のその側面を意識していますし、幸運なことにマンドー（マンダロリアン）とグローグーにはその力があるのです」と、初めて見る人でも誰もが楽しめる作品だと約束している。

劇場でしか味わえない没入感を備えたかつてない「スター・ウォーズ」体験は、刻一刻と近づいている！

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日（金）に日米同時公開。『マンダロリアン』シーズン1〜3はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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