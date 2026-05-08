「メンズさ全開の元貴くんメロすぎます」大森元貴、イケメンショットにファンもん絶！ 「爆イケすぎ」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは5月7日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を集めています。
【写真】大森元貴のイケメンショット
コメントでは「爆イケすぎ」「心臓もたないです」「やばすぎやん」「ジェンダーレスな雰囲気な元貴くんも大好きだけど、こういうカッコいいメンズさ全開の元貴くんメロすぎます」「かっこよすぎてため息でます」「今回まじいつにも増してビジュ良すぎてる」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】大森元貴のイケメンショット
「かっこよすぎてため息でます」大森さんは電話の絵文字とともに1枚の写真を投稿。夜の街を背景に、電話ボックスの中からカメラの方を見る大森さんの姿が写っています。ブラックレザーのジャケットを着用しており、クールな表情も印象的です。フリルやリボンなどをあしらったジェンダーレスなファッションのイメージが強い大森さんの新たな魅力があふれていますね。
「まさか踊るとは思わんやん」今回の投稿は6日にYouTubeで公開された大森さんの新曲『催し』のミュージックビデオのオフショットで、動画では夜の街を歩きながら歌う大森さんの姿を全編ワンカットで撮影しています。ファンからは「このmv一発撮りなのマジ！？」「まさか踊るとは思わんやん」「絶対カメラがそっぽ向いてぐいって俺見ろよみたいに戻した大森にみんな心堕ちたでしょ」などのコメントが寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)