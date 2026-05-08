北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故で、警察は7日夜、バスを運転していた胎内市の68歳の男を逮捕しました。



過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、胎内市の無職・若山哲夫容疑者(68)です。若山容疑者は6日午前、福島県郡山市の磐越道でマイクロバスを運転中にガードレールに衝突。北越高校3年の男子生徒を死亡させたほか、17人にケガをさせた疑いが持たれています。



警察によりますと、若山容疑者は容疑を認めていて「速度の見極めが甘かった」「時速90～100kmは出ていた」と話しているということです。若山容疑者は2種免許を持っておらず、警察は無許可で営業運転をした道路運送法違反の疑いも視野に捜査を進める方針です。