きのう出産報告の冨永愛、パートナー・山本一賢に感謝「私の最大の理解者」
モデルの冨永愛（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。パートナーである俳優の山本一賢への感謝をつづった。
【写真】出産を発表した冨永愛のお相手の俳優・山本一賢
冨永はきのう7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と伝え、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児と日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と報告していた。
この日の投稿で、3枚の写真を添えて「パートナーであり私の最大の理解者山本一賢さん」「料理なんて何もできない人が、今ではすっかりお家シェフ」「いつも心からのサポートをありがとう」と感謝を伝えた。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月20日に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。お相手の山本一賢は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動中。
【写真】出産を発表した冨永愛のお相手の俳優・山本一賢
冨永はきのう7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と伝え、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児と日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と報告していた。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月20日に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。お相手の山本一賢は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動中。