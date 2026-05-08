青山剛昌『コナン』興収100億円突破で記念イラスト描く 萩原千速や萩原研二＆松田陣平の姿
『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）が、公開27日間で観客動員数740万人、興収108.8億円を突破した。映画『コナン』シリーズは、4年連続で興収100億円超えの快挙となり、これを記念して原作者・青山剛昌氏からのお祝いイラストが公開された。
【画像】コメント付き！青山剛昌が描いた『コナン』興収100億円突破の記念イラスト
イラストは、今回のメインキャラクターである萩原千速や、さらにキーパーソンの萩原研二＆松田陣平の姿が描かれており、本日8日より劇場にて第1弾「劇場限定デジタルイラスト」に加えて、デジタルで入手できるお祝いイラストを使用した第2弾「青山先生描き下ろし100億円突破イラスト」が鑑賞日と自身の名前入りで配布される。
今回の新作映画は公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破するなど前年対比107％と過去最高の初日興収を記録する大ヒットでスタート。公開3日間でも興収35億213万7800円を記録し、過去シリーズの記録を更新して話題になった。
また、現在のシリーズ最高興収は『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）興収158億円で、2位は『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）147.4億円、3位は『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』（2023年公開）138.8億円となっており、今作を含めて4年連続で興収100億円突破となっている。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【画像】コメント付き！青山剛昌が描いた『コナン』興収100億円突破の記念イラスト
イラストは、今回のメインキャラクターである萩原千速や、さらにキーパーソンの萩原研二＆松田陣平の姿が描かれており、本日8日より劇場にて第1弾「劇場限定デジタルイラスト」に加えて、デジタルで入手できるお祝いイラストを使用した第2弾「青山先生描き下ろし100億円突破イラスト」が鑑賞日と自身の名前入りで配布される。
また、現在のシリーズ最高興収は『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）興収158億円で、2位は『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）147.4億円、3位は『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』（2023年公開）138.8億円となっており、今作を含めて4年連続で興収100億円突破となっている。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。