坂本花織、現役引退会見に先立ち直筆メッセージを公開「21年4ヶ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」
フィギュアスケートメダリストの坂本花織が8日、所属するシスメックスの公式SNSで現役引退会見に先立ち直筆メッセージを公開した。
【画像】坂本花織の直筆メッセージ
「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました」と感謝。そして「節目の時に、改めてご挨拶の場を設けさせていただくこととなりました」とし「引退会見では、これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です。そして、21年4ヶ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」とつづった。
同社は、坂本がシニアデビューを果たした2017年に所属契約。「世界の第一線という厳しい舞台で挑戦を重ね、計り知れないプレッシャーを背負いながらも自らと向き合い、限界に挑み続ける姿勢。そして、どんな時も太陽のように明るく、周囲を包み込むあたたかくてまっすぐな人柄。その双方があったからこそ、坂本選手はフィギュアスケート界を牽引し、多くの人々の心を動かす存在であり続けたのだと確信しています。彼女がリンクに刻んできたこれまでの歩みを、一番近くで見守ることができたことは、当社にとってかけがえのない宝物です」とコメント。「世界の頂点を目指し、ひたむきに氷上に立ち続けた一人のアスリートとして、そしてシスメックスの一員として、彼女が示してくれた軌跡に、心からの敬意と感謝を表します」とつづった。
【画像】坂本花織の直筆メッセージ
「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました」と感謝。そして「節目の時に、改めてご挨拶の場を設けさせていただくこととなりました」とし「引退会見では、これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です。そして、21年4ヶ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」とつづった。