ノベルティキャンペーン＆山田秀人氏サイン会！『HANDS マンホールベース 渋谷』イベントレポ
ハンズは、ハンズ渋谷店 B1Aフロア『HANDS マンホールベース 渋谷』にて、2026年4月29日（水・祝）よりノベルティキャンペーンを実施中だ。期間は5月10日（日）まで。さらに、4月29日（水・祝）と5月6日（水・振休）の2日間には、マンホールカードの生みの親である山田秀人氏のサイン会も実施された。
■ノベルティキャンペーン
1会計につき税込2,000円以上のマンホール関連商品を購入すると、ワールドマンホールコレクションカード「富士山英語版」を1枚プレゼントするキャンペーンだ。
店頭では、従来のロゲットカードやワールドマンホールコレクションに加え、新たに「富士山」「かぐや姫と富士山」のワールドマンホールコレクションも販売されていた。
カードを収納できるバインダーも販売されていた。
■山田氏サイン会
2026年4月29日（水・祝）と2026年5月6日（水・振休）には、マンホールベース関連商品の購入者限定で、山田秀人氏のプロフィールカードへのサイン会が実施された。
当日は、多くのファンがサイン会に駆けつけ、会場は大いに賑わいを見せていた。
ハンズ渋谷店では、今後も様々なイベントを実施する予定だ。
＜店舗情報＞
店名：ハンズ渋谷店
住所：東京都渋谷区宇田川町12-18
営業時間：10:00 〜 21:00
電話番号：03-5489-5111
■ハンズ 公式サイト
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ハンズ渋谷店では、今後も様々なイベントを実施する予定だ。
＜店舗情報＞
店名：ハンズ渋谷店
住所：東京都渋谷区宇田川町12-18
営業時間：10:00 〜 21:00
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