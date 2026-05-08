3Aオクラホマシティで実戦復帰→12日にメジャー合流も？

オフのドジャースに、朗報が飛び込んだ。右腹斜筋の負傷で離脱していたムーキー・ベッツ内野手が傘下3Aで実戦復帰することが分かった。待ちわびていたファンからは歓喜の声が殺到している。

ベッツは正遊撃手としてチームを牽引していたが、4月4日（同5日）のナショナルズ戦で走塁中に右腹斜筋を痛め、翌5日（同6日）に10日間の負傷者リスト入りしていた。しばらく打撃スイングはできていなかったが、4月下旬から再開した。徐々に体を作り、5月8日（同9日）に3Aで実戦復帰する予定だ。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は「ドジャース復帰に向けた大きな一歩となる」と速報した。その後、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者が報じたところによると、状態次第では「月曜日のジャイアンツ戦でアクティブロースターに登録される可能性がある」という。

スター選手の戦列復帰が現実味を帯び、日米ファンも大興奮の様子だ。「彼が健康に帰ってくるのが待ちきれないよ」「おおお！ ついに」「やったぜ」「Let’s goooo」「よっしゃー」「早く戻ってきて1番打ってくれ」「ムーキー涙」「本当か？」といった声が寄せられた。万全の状態での復帰が待たれる。（Full-Count編集部）