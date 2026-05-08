水平対向エンジン搭載の「パンダトレノ」風カスタム

アフターパーツメーカーのResult Japanが、トヨタのコンパクトスポーツカー「86（ZN6）」を基にした新しいカスタムモデル「NEO86」の完成車を、2026年1月4日に初披露しました。

この車両は、同年1月9日から開催された「東京オートサロン2026」の会場でも展示され、多くの来場者から注目を集めました。

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NEO86は、初代86をそのルーツである「スプリンタートレノ（AE86）」を彷彿とさせる外観へと変えるカスタムカーです。

特にフロントフェイスの印象を刷新し、角張ったデザインのフロントバンパーや、AE86の象徴ともいえるリトラクタブルライトまで忠実に再現しています。

ボディカラーも白と黒を基調とした通称“パンダトレノ”仕様となっており、ノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。

カスタムのベース車両であるトヨタ「86」は、2012年に登場しました。トヨタとスバルの共同開発によって生まれたこのクルマは、水平対向エンジンとFRレイアウトの組み合わせを特徴とするコンパクトスポーツカーです。

初代86のボディサイズは全長4240mm×全幅1775mm×全高1320mmで、乗車定員は4名です。パワートレインには、2リッター水平対向エンジンが搭載され、最高出力200から207馬力、最大トルク212Nmを発揮します。

トランスミッションは6速ATまたは6速MTが用意されていました。なお、86の現行モデルは2021年に登場した2代目の「GR86」となります。

Result Japanでは、このNEO86のスタイルを実現するためのボディキットをプレオーダー形式で販売しています。

キットの内容は、フロントバンパー、ボンネット、ヘッドライト、フロントフェンダー、ドアパネル、サイドスカート、リアフェンダー、トランクスポイラー、リアバンパーで構成されています。製品はFRP黒ゲル仕様の未塗装品となります。

リトラクタブルライトの開閉機構については国内では別売りで、キットの価格（消費税込）は94万6000円です。出荷は2026年8月から順次開始される予定ですが、現時点では納期未定とされています。