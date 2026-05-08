「まじで筋肉がやばい」冬季五輪の金メダル女子がサッカーユニ姿で披露した“あり得ない太もも”にファン衝撃！「はち切れそうだ」「綺麗ですねぇ」
ミラノ・コルティナ五輪の女子スピードスケート1000mで大会記録を叩き出し、金メダルに輝いたユッタ・レールダム（オランダ）が公式インスタグラムを更新。サッカーに興じる様子を複数の画像とともに紹介したところ、「脚の筋肉がまじでやばい」「本物の選手かと思った」「ボディがはち切れそうだ」など大きな反響を呼んだ。
プライベートジェットでミラノ入りし、開会式をキャンセルするなど何かと話題を振りまいたお騒がせ女子ながら、五輪本番では1000mで優勝、500メートルで準優勝と見事に結果を叩き出した。婚約者は世界的YouTuberでプロボクサーのジェイク・ポール。彼女もいまやすっかり、インスタのフォロワー数がおよそ650万を数えるインフルエンサーだ。
そんな27歳は今回、飲料メーカーが主催するサッカー大会に参加。黄色と白のユニホームに身を包み、小さめのピッチでのサッカーを楽しんだようだ。投稿された画像のなかでひときわ目を引いたのが、レールダムの鍛え抜かれた大腿部。まさに筋肉隆々で、男子サッカー選手でもなかなかここまでのマッスルは持ちえないだろう。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは喝采の嵐。「脚の筋肉がまじでやばい」「綺麗ですねぇ」「何をやっても可愛い」「本物の選手かと思った」「なんてゴージャスなフットボーラー！」「ボディがはち切れそうだ」「ドリブルに迫力がある」などなど、コメント欄には900件を超えるメッセージが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】冬季五輪金メダル女子が魅せた“あり得ない太もも”をチェック！
プライベートジェットでミラノ入りし、開会式をキャンセルするなど何かと話題を振りまいたお騒がせ女子ながら、五輪本番では1000mで優勝、500メートルで準優勝と見事に結果を叩き出した。婚約者は世界的YouTuberでプロボクサーのジェイク・ポール。彼女もいまやすっかり、インスタのフォロワー数がおよそ650万を数えるインフルエンサーだ。
そんな27歳は今回、飲料メーカーが主催するサッカー大会に参加。黄色と白のユニホームに身を包み、小さめのピッチでのサッカーを楽しんだようだ。投稿された画像のなかでひときわ目を引いたのが、レールダムの鍛え抜かれた大腿部。まさに筋肉隆々で、男子サッカー選手でもなかなかここまでのマッスルは持ちえないだろう。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは喝采の嵐。「脚の筋肉がまじでやばい」「綺麗ですねぇ」「何をやっても可愛い」「本物の選手かと思った」「なんてゴージャスなフットボーラー！」「ボディがはち切れそうだ」「ドリブルに迫力がある」などなど、コメント欄には900件を超えるメッセージが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】冬季五輪金メダル女子が魅せた“あり得ない太もも”をチェック！