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金融系YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」が、「【知らないと出遅れ確定】SpaceX・OpenAI・Anthropic上場で今すぐ買うべき新NISAファンド4選を徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、世界的企業3社のIPO（新規株式公開）に備え、どのファンドに投資すべきか、独自の視点で解説している。

動画冒頭でラプトル博士は、SpaceX、OpenAI、Anthropicの3社が年内から来年にかけて上場する可能性に言及。「合計時価総額は約600兆円」とも言われる史上最大規模のIPOになると説明した。その恩恵を最も早く、効率的に受けられるファンドとして4つをピックアップしている。

特に注目すべきファンドとして挙げられたのが「NASDAQ100」である。5月からの新ルール「ファストエントリー」により、条件を満たせば「上場後最短3週間で組み入れられる」と解説。3社の成長を最速で取り込めるメリットがある一方、100社に分散されるため1社あたりの比率が薄くなる懸念点も指摘した。

また、1社あたりの比率を大きく狙いたい人向けには「Zテック20」を推奨。世界のテクノロジー企業上位20銘柄に厳選投資するファンドであり、「セクター問題もクリア可能」と、柔軟な選定ルールを強みに挙げた。さらに、未上場段階からSpaceXやAnthropicに先行投資できる米国ETF「AGIX」などの選択肢も紹介し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に比較している。

一方で、人気の「FANG+」については、セクター制限や固定枠の壁があり、「なかなか空き枠が生まれない」と、採用までのハードルの高さを指摘。投資家の期待とファンド固有のルールのギャップに注意を促した。

最後にラプトル博士は、自身のメイン投資はS&P500やオルカンを継続しつつ、サテライト枠としてNASDAQ100などを保有し、「上場後に入ってくるのを待つのが手堅い戦略」と総括。来る巨大IPOに向けて、自身のポートフォリオを見直すための有益な情報となっている。

YouTubeの動画内容

03:15

時価総額約600兆円規模の巨大IPO3社とは？
07:22

成長取り込める最強ファンド候補(1)NASDAQ100
11:00

成長取り込める最強ファンド候補(2)Zテック20
14:19

成長取り込める最強ファンド候補(3)米国ETF「AGIX」
20:05

人気のFANG+に3社が組み入れられる可能性は？

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