【Happyくじ】『ベイマックス』第3弾は描き起こしの限定デザインアイテムを追加！
「ベイマックスくじ」第3弾が登場！ BIGサイズのぬいぐるみや5種類の限定描き起こしデザインのアイテムが手にはいるHappyくじ『ベイマックス』vol.3が、2026年5月15日（金）に登場する。
＞＞＞Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0のすべての賞品をチェック！（写真64点）
Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0では、Happyくじでしか⼿に⼊らない、ベイマックスの描き起こしデザインを使⽤した限定アイテムが5種類登場。
注⽬のA賞「ベイマックス BIGぬいぐるみ【着物】」は、全⾼約50cmのちょんまげ姿のベイマックスが、光沢のあるシルバーの着物を⾝にまとったデザイン。さらに、Last賞「ベイマックス BIGフェイスぬいぐるみ」は、主⼈公・ヒロが飼っているネコのモチをイメージしたパジャマを着きたベイマックスの顔が、全⾼約50cmの⼤きさになってぬいぐるみに。どちらもインパクト抜群のサイズ感で、あなたのお部屋をベイマックス⾊に染
めてくれること間違いなし。
またラインアップには、描き起こしデザインのほかにも、おでかけにぴったりなアイテムなどが盛りだくさん。フードを被ればベイマックスになりきれるB賞「シースルーブルゾン」や、ヒロの兄・タダシが作中で被っているデザインと、ベイマックスのバッテリがモチーフの2種類のデザインから選べるC賞「キャップ」、ベイマックスの顔や体がダイナミックにデザインされた、D賞「トートバッグ」など、ベイマックスを⾝につけておでかけできるアイテムをご⽤意。
そのほかにも、ベイマックスの顔や体がポーチになったE賞「シリコンポーチ」や、Happyくじ限定の描き起こしデザイン5種が当たるG賞「ラバークリップセット」や、H賞「アクリルキーホルダー」など、ついつい揃えたくなるアイテムもラインアップ。
おでかけや⽇常をベイマックスと⼀緒に過ごせるアイテムが揃うHappyくじ『ベイマックス』vol.3.0をぜひお楽しみを。
（C） Disney
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Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0では、Happyくじでしか⼿に⼊らない、ベイマックスの描き起こしデザインを使⽤した限定アイテムが5種類登場。
注⽬のA賞「ベイマックス BIGぬいぐるみ【着物】」は、全⾼約50cmのちょんまげ姿のベイマックスが、光沢のあるシルバーの着物を⾝にまとったデザイン。さらに、Last賞「ベイマックス BIGフェイスぬいぐるみ」は、主⼈公・ヒロが飼っているネコのモチをイメージしたパジャマを着きたベイマックスの顔が、全⾼約50cmの⼤きさになってぬいぐるみに。どちらもインパクト抜群のサイズ感で、あなたのお部屋をベイマックス⾊に染
めてくれること間違いなし。
そのほかにも、ベイマックスの顔や体がポーチになったE賞「シリコンポーチ」や、Happyくじ限定の描き起こしデザイン5種が当たるG賞「ラバークリップセット」や、H賞「アクリルキーホルダー」など、ついつい揃えたくなるアイテムもラインアップ。
おでかけや⽇常をベイマックスと⼀緒に過ごせるアイテムが揃うHappyくじ『ベイマックス』vol.3.0をぜひお楽しみを。
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