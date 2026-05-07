『ミュージックステーション』8日放送回 Snow Man、Mrs. GREEN APPLE、＝LOVE【アーティスト＆歌唱曲一覧】
8日午後9時から放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』にSnow Man、Mrs. GREEN APPLE、大森元貴、＝LOVEらが登場する。
【写真】Mrs. GREEN APPLE、＝LOVEらが出演
Snow Manは、宮舘涼太主演ドラマ、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌「SAVE YOUR HEART」を披露。宮舘は「疾走感のあるサウンドや“守る”という歌詞、振り付けのハートマークに注目していただきたいです」とコメント。
向井康二は「舘様のドラマの主題歌なので、ドラマのポーズが入っていたり、Snow Manのロボットっぽいダンスにも注目してください」、深澤辰哉も「Snow Manらしさ全開のラブソング楽しんでください」と呼びかけている。
このほかMrs. GREEN APPLEは朝ドラ主題歌「風と町」を披露。楽曲について、「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」と若井滉斗。
大森元貴も「朝ドラ主題歌ということで毎日聴ける優しい音楽を心がけました。風が優しく吹くような、そんな心地が伝わればと思います」と、藤澤涼架も「変わりゆく街や人と時代の流れの中でも、風がこれまでの人生を見守ってくれてるのかもしれないな、と、そっと温かい気持ちになれる曲です」と語っている。
また、大森はソロとして3度目のMステ出演、日本テレビ系『news zero』のテーマ曲「催し」をテレビ初披露する。「疾走感と鋭利」を込めたという今回の楽曲について大森は「ロックテイストな楽曲ですので、バチバチにキメたいと思います」と話し、「ミセスと共演！Mステうれしい！ミセス優しい！催し楽しい！」とユーモアを交えたコメントを寄せた。
ほかにも、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ、＝LOVEは4月1日リリースのシングル収録の2曲を披露。Mステ17年ぶりの出演となる沖縄のロックバンドかりゆし58は代表曲「アンマー」を。THE RAMPAGEは、韓国累計動員4000万人超えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」ファイナリストの一人で、今年1月にソロデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのは、ちゃんみな主宰新レーベル 第1弾アーティストとして、Mステ初登場。木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌「よくあるはなし」を披露。“結成約1周年”を迎える本日7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、デビュー曲の「CLASSIC WAVE」を披露する。
■『ミュージックステーション』出演アーティスト
＝LOVE 「劇薬中毒」「お姫様の作り方」
大森元貴「催し」
かりゆし58「アンマー」
THE RAMPAGE「BLACK TOKYO」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」
ふみの「よくあるはなし」
Mrs. GREEN APPLE「風と町」
ROIROM「CLASSIC WAVE」
【写真】Mrs. GREEN APPLE、＝LOVEらが出演
Snow Manは、宮舘涼太主演ドラマ、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌「SAVE YOUR HEART」を披露。宮舘は「疾走感のあるサウンドや“守る”という歌詞、振り付けのハートマークに注目していただきたいです」とコメント。
このほかMrs. GREEN APPLEは朝ドラ主題歌「風と町」を披露。楽曲について、「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」と若井滉斗。
大森元貴も「朝ドラ主題歌ということで毎日聴ける優しい音楽を心がけました。風が優しく吹くような、そんな心地が伝わればと思います」と、藤澤涼架も「変わりゆく街や人と時代の流れの中でも、風がこれまでの人生を見守ってくれてるのかもしれないな、と、そっと温かい気持ちになれる曲です」と語っている。
また、大森はソロとして3度目のMステ出演、日本テレビ系『news zero』のテーマ曲「催し」をテレビ初披露する。「疾走感と鋭利」を込めたという今回の楽曲について大森は「ロックテイストな楽曲ですので、バチバチにキメたいと思います」と話し、「ミセスと共演！Mステうれしい！ミセス優しい！催し楽しい！」とユーモアを交えたコメントを寄せた。
ほかにも、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ、＝LOVEは4月1日リリースのシングル収録の2曲を披露。Mステ17年ぶりの出演となる沖縄のロックバンドかりゆし58は代表曲「アンマー」を。THE RAMPAGEは、韓国累計動員4000万人超えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。
BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」ファイナリストの一人で、今年1月にソロデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのは、ちゃんみな主宰新レーベル 第1弾アーティストとして、Mステ初登場。木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌「よくあるはなし」を披露。“結成約1周年”を迎える本日7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、デビュー曲の「CLASSIC WAVE」を披露する。
■『ミュージックステーション』出演アーティスト
＝LOVE 「劇薬中毒」「お姫様の作り方」
大森元貴「催し」
かりゆし58「アンマー」
THE RAMPAGE「BLACK TOKYO」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」
ふみの「よくあるはなし」
Mrs. GREEN APPLE「風と町」
ROIROM「CLASSIC WAVE」