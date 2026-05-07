モデルの冨永愛（43）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を発表した。子供の父親は俳優の山本一賢。冨永は2005年、現在はモデルとして活躍する長男・章胤を出産しており、約20年ぶりの出産となった。芸能界から多くの祝福の声が寄せられた。

冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、05年3月に章胤を出産。09年に離婚し、その後はシングルマザーとして一人息子を育てた。そして、昨年12月に第2子妊娠を発表していた。

この日、インスタグラムを更新。「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と第2子出産を報告し、第2子の足の写真を公開。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と振り返り、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児と日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」とつづった。

発表を受け、女優の山田優は「おめでとう」と祝福。モデルの稲垣貴子は「愛さんおめでとうございます!!」、モデルのSHIHOも「出産おめでとう〜」とコメント。モデルのヨンアは「おめでとうございます」、モデルのケリーも「おめでとう御座います」と祝福した。