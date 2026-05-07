コンパクトでも本格的なスーパースポーツ

ホンダのマレーシアにおける二輪車の生産・販売を担うBoon Siew Hondaは、「CBR150R」の2026年モデルを2026年4月中頃に発表しています。

CBR150Rとはどのようなモデルなのでしょうか。

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CBR150Rは、150ccクラスのスポーツバイクでありながら、本格的なスーパースポーツのデザインと日常的な扱いやすさを両立させている点が特徴です。

そのボディはスリムかつコンパクトなスポーツシルエットを持ち、五感を刺激するライディング体験をもたらします。

外観には、ヘッドライト、テールライト、ウィンカーの全てにLEDが採用されており、ホンダの「CBR」シリーズならではのアグレッシブでモダンなデザインを体現しています。

パワートレインの心臓部には、PGM-FI（電子制御燃料噴射）を備えた排気量149.2 ccの水冷4ストロークDOHC 4バルブ単気筒エンジンが搭載されています。最高出力は12kW（約16.3PS）／9000 rpm、最大トルクは13.7 Nm／7000 rpmを発揮し、6速マニュアルトランスミッションと組み合わされることで、パワフルで応答性の良いスムーズな走行性能を実現します。また、水冷システムが過酷な条件下でもエンジン温度を安定させます。

ライダーの操作を補助する装備として、「アシスト＆スリッパークラッチ」が採用されていることも見逃せません。この機構は、急なシフトダウン時に起こりがちなリアタイヤのロックを抑制するほか、クラッチレバー操作に必要な力を軽くすることで、渋滞路や低速域での走行におけるライダーの負担を和らげます。

足回りには、フロントに倒立フロントサスペンション（SFF-BP）を、リアにはプロリンク式のモノショックを装備しています。これにより、コーナーリングでの高い安定性と快適な乗り心地の両立が図られています。

安全性能の面でも充実しており、前後ディスクブレーキには標準で「2チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）」が備わります。加えて、急ブレーキを検知するとハザードランプを高速点滅させて後続のクルマに危険を知らせる「エマージェンシー・ストップ・シグナル（ESS）」も搭載されています。

これらの先進的な安全装備が評価され、マレーシアの二輪車安全性評価プログラム「MyMAP」では、最高の5つ星を獲得しました。

インストルメントパネルには、視認性に優れたフルデジタルカラーメーターが採用されています。

ボディカラーのラインナップは、ブラック、ホンダ・トリコロール、そしてシルバーの3色が設定されました。

マレーシア国内での価格は1万3399リンギットで、2026年4月下旬の為替レートで日本円に換算すると約54万円となります。本格的な装備とスポーティな走りを両立したこのモデルは、現地のライダーから注目を集めそうです。