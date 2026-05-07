秋田県は、宿泊料金が1人1予約あたり最大1万2,000円割引となる「得旅キャンペーン」第1弾のクーポン配布を5月7日（木）に開始した。宿泊対象期間は5月15日（金）チェックインから7月31日（金）チェックアウトまで。

「まだバレてない秋田県。」をキャッチコピーに、秋田県の魅力をアピールし、誘客を図るもの。東京から飛行機で約60分というアクセスの良さにもかかわらず、まだ広く知られていない絶景スポットや温泉、グルメなどのポテンシャルを「隠れた宝」として提案している。

割引は、指定の予約サイトから対象施設やプランを予約することで適用される。体験や食事・地酒、特産品などがセットになった「アドオン・クーポン」を利用すると、さらに割引額がアップする仕組みだ。

秋田県内には、「秋田のウユニ塩湖」とSNSで話題の鵜ノ崎海岸（男鹿市）や、八幡平ドラゴンアイ（鹿角市・仙北市）といった絶景スポットのほか、乳頭温泉郷や玉川温泉などの名湯が存在する。また、5月中旬からは生産量日本一を誇る「じゅんさい」の収穫体験がスタートし、夏に向けてカヌーやSUPなどの大自然アクティビティも最盛期を迎えるなど、絶好の被写体となるコンテンツが揃っている。

クーポンの配布期間は7月30日（木）まで。第2弾は秋頃に予定されている。割引条件や対象施設などの詳細は、キャンペーン特設サイトで確認できる。

キャンペーン名

秋田県「得旅キャンペーン」第1弾

クーポン配布期間

2026年5月7日（木）～7月30日（木）

宿泊対象期間

2026年5月15日（金）チェックイン～7月31日（金）チェックアウト

割引上限

1人1予約あたり最大12,000円割引（アドオン・クーポン利用時）

対象予約サイト

じゃらんnet、楽天トラベル、一休.com、Agoda

※最大12,000円割引の適用は、じゃらんnet・楽天トラベルのみ

割引金額一覧

宿泊料金（1人1予約）に応じた割引額

※右側は体験や特産品などがセットになった「アドオン・クーポン」利用時の割引額

キャンペーン特設サイト

6,000円以上 ：1,000円割引（アドオン適用時：3,000円割引） 10,000円以上：3,000円割引（アドオン適用時：5,000円割引） 15,000円以上：5,000円割引（アドオン適用時：7,000円割引） 30,000円以上：10,000円割引（アドオン適用時：12,000円割引）

https://tokutabi.akita-fun.jp