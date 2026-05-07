ディーエムソリューションズ <6549> [東証Ｓ] が5月7日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の30円→36円(前の期は23円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、中長期的な事業拡大のための成長投資を行い、業績拡大による企業価値の向上を目指すことが株主の皆様に対する最大の利益還元につながると考え、企業価値を高めることを最優先としつつ、剰余金の配当を安定的かつ継続的に実施していくことを配当の基本方針としております。 2026年３月期の期末配当につきましては、上記の基本方針及び本日公表しました2026年３月期通期連結業績予想の上方修正等の状況を総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元をさらに充実させるべく、１株当たりの期末配当予想を、2025年８月８日に公表いたしました15円から６円増額し、21円に修正することといたしました。 これにより、年間配当金は36 円となる予定であります。