タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が6日に自身のアメブロを更新。プロレスラーを引退したことを報告した。

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この日、凛は「2026.5.5マーベラス横浜BUNTAI 凛 無事に引退しました!!!!」と切り出し、引退を報告。「最後自分の足でリングをちゃんと降りれました」と明かし「凛の生みの親である長与さんと育ててくださったマーベラスには本当に感謝しています」と感謝を述べた。

続けて、北斗について「この日5時に夢中！の生放送に出られていた北斗さんが生放送を飛び出して駆けつけて下さいました」と明かし「引退ロード中も引退準備中もバタバタしていて…。北斗さんもお仕事で忙しかったのに寿々を見てくださったりご飯を作ってくださったりと本当にいっぱい助けていただきました」とサポートへの感謝をつづった。

また、義父でタレントの佐々木健介からも連絡があったといい「本当に優しさに溢れてました」とコメント。健之介さんへも「私のわがままでプロレス復帰を受け入れてくれて仕事で忙しいのに私が試合の時は寝ずに娘の面倒を見てくれてずっとずっと支えてくれた健ちゃん 本当にありがとう！」と感謝を伝えた。

最後に「家族の支えがなかったらここまで走り抜けられなかったと思ってます」と述べ「凛をデビューから応援してくださってたファンの皆さん 本当に本当にありがとうございました!!」とつづり、ブログを締めくくった。