「カプリチョーザ」の人気メニュー「ライスコロッケ」がセブン-イレブンに登場 ニンニク香る特製トマトソースの味わいを再現
セブン‐イレブン・ジャパンは、人気のカジュアルイタリアン「カプリチョーザ」が監修する冷凍食品の第2弾として、「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」（税込321.84円）を、12日より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
【写真】発売中の『カプリチョーザ監修 トマトとニンニク』
現在第1弾として、カプリチョーザの看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」（税込354.24円）を販売中。カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませオイルで仕上げた、シンプルながらもパンチの効いた味わいを再現している。甘みを感じる完熟トマトと、溶け出したチーズのまろやかなコクが重なり、ソースが麺一本一本にどろりと絡みつき、中毒性のある濃厚パスタに。
今回登場する第2弾は、カプリチョーザのライスコロッケ。工場で炊飯から、パン粉づけ・フライ、ソースづくりまで一貫して手間暇かけている。パン粉は2種類使用し食感良く仕上げ、薄衣にしており、心地よい食感に。
ニンニクのパンチが効いたカプリチョーザのトマトソースは、フレッシュな酸味のトマトにニンニクやペッパーを使用し、おいしさを再現。ライスコロッケにたっぷりと絡めると、あとを引くおいしさとなる。
【写真】発売中の『カプリチョーザ監修 トマトとニンニク』
現在第1弾として、カプリチョーザの看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」（税込354.24円）を販売中。カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませオイルで仕上げた、シンプルながらもパンチの効いた味わいを再現している。甘みを感じる完熟トマトと、溶け出したチーズのまろやかなコクが重なり、ソースが麺一本一本にどろりと絡みつき、中毒性のある濃厚パスタに。
ニンニクのパンチが効いたカプリチョーザのトマトソースは、フレッシュな酸味のトマトにニンニクやペッパーを使用し、おいしさを再現。ライスコロッケにたっぷりと絡めると、あとを引くおいしさとなる。