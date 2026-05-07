セルティックが新ユニフォームを発表

欧州各国のリーグが2025-26シーズンの終盤に入ってきたなか、スコットランド1部セルティックが2026-27シーズンの新しいホームユニフォームを発表した。

2027年はセルティックにとって、メモリアルな年となる。60年前の1967年にポルトガルのリスボンで開催されたヨーロッパカップ（現UEFAチャンピオンズリーグ）で、セルティックはイタリア1部インテルに2-1で勝利して、イギリスのクラブとして初めて欧州王者となった。この時のチームは敬意も込めて「リスボン・ライオンズ」と呼ばれている。

クラブは公式「X」で「リスボン・ライオンズの60周年を祝すとともに、新しい2026-27シーズンのホームユニフォームを発表します」と発表した。新ユニフォームは伝統の緑と白の横縞模様があり、クラブのロゴは60周年の特別な模様が施され、上に星が一つあしらわれている。クラブのロゴ、adidas社のロゴともに金色になり、特別感が醸し出されている仕上がりだ。

サプライヤーのadidas社も公式「X」で「緑、白のストライプ。これが私たちだ」と投稿して、5月14日から発売されると紹介した。

ファンからは「予約した！」「早く欲しくて待ちきれない」「素晴らしい」「なんて美しい」「金色のほのかなアクセント。マジで最高」「なんてセクシーなんだ」「パーフェクトだ」「ゴージャス」「10点満点！」「これぞセルティック」「クラブが大好き、彼らのやることもね」とといった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）