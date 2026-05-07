モデルで女優の藤澤友千菜（37）が7日までに自身のインスタグラムを更新。結婚し、第1子が誕生したことを報告した。

「ご報告です」と記し「私事ですが実は...結婚して、家族が増えました」と報告した。

「人生何が起きるかわかりませんね...1年前の私には想像もつかなかった今です」とつづった。

「久々にストーリーを上げた時に また舞台楽しみにしているよ、投稿ありがとう、配信待っているよ〜etcとDMいただき、本当に嬉しかったです ありがとう」とファンに感謝。「ご報告するか迷っていましたが、せっかく出逢えた皆様とこれからも繋がっていきたいと思い ご報告させていただきました」と明かした。

「ご報告させていただいた限り、また配信していきたいですし←みんな来てね？私らしく更新していけたらと思います。これからもよろしくお願いします」と記した。

2012年9月からモデル業をスタート。2013年からはアイドル活動も行い、16年から舞台女優としての活動もスタートさせた。SHOWROOM、17LIVE、Pococha、TikTok、YouTubeで配信活動も行う。22年からは音楽グループ「VITAL STATISTICS」のフジサワとしてバンド活動も行っている。