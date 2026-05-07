横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「シーウインド」に、旬の果実を堪能する「ナイトスイーツブッフェ」が登場。

初夏を彩るトロピカルなデザート、全10種を楽しめる「Sweets Parade」〜ピーチ＆マンゴー〜が開催されます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜ピーチ＆マンゴー〜

期間：2026年6月3日（水）〜7月30日（木）毎週水曜・木曜開催

時間：18:30〜21:00（L.O.20:30）

料金：1人 7,000円(税・サ込)／子供（4歳〜未就学児）3,500円(税・サ込)

場所：ラウンジ「シーウインド」2F

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

※スイーツはオーダーブッフェにて提供

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、初夏を代表するピーチ＆マンゴーをテーマにしたナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」が登場。

天井高8.5mの吹き抜けが広がる開放的なラウンジ「シーウインド」で、初夏を彩るトロピカルなデザートが堪能できるブッフェです。

初夏の夜にふさわしい華やかなスイーツの数々が、上質なくつろぎの空間で楽しめます☆

ナイトスイーツブッフェ 「Sweets Parade」 〜ピーチ＆マンゴー〜

スペシャルアシェットデセール：ピーチメルバ （ひとり1皿限定）

スイーツ：桃のショートケーキ、桃のタルト、ホワイトショコラと桃のムース、マンゴーとココナッツのムースマンゴーとパッションフルーツのエクレア、マンゴープリン、アーモンドミルクと桃のパンナコッタ、ライムのジュレ、マカロンエキゾチック

ライトミール：ダノワーズマングー、ベーコンクッペ、サラダバー、サンドイッチ、コーンクリームスープ、ビシソワーズ、ビーフカレー＆ライス、フライドポテト、フルーツ盛り合わせ、オードブル2種

ドリンク：スパークリングワイン、ワイン（赤・白）、サングリア、コーヒー（Hot・Ice）、紅茶（Hot・Ice）、ピーチティー

夏の日差しが眩しい季節、太陽をいっぱい浴びて育った旬の果実を、ペストリーシェフ佐藤が丹精込めて華やかなスイーツに創り上げるスイーツブッフェ。

目玉となる1人1皿限定のスペシャルデザート「ピーチメルバ」は、見た目も爽やかな逸品です☆

バニラアイスクリームの上に、瑞々しい白桃にヨーグルトクリームや桃の風味のエスプーマ、ラズベリーソースを贅沢に重ねています。

桃のショートケーキ

さらに、きめ細やかなスポンジに桃のコンポートと生クリームを優しくサンドした「桃のショートケーキ」や

「桃のタルト」などが登場。

華やかな「ホワイトショコラと桃のムース」に

マンゴーとココナッツのムース

「マンゴーとココナッツのムース」

「マンゴーとパッションフルーツのエクレア」など、ピーチとマンゴーをふんだんに使ったスイーツがたっぷり登場。

「マンゴープリン」は、芳醇でなめらかな口どけが特徴です！

「アーモンドミルクと桃のパンナコッタ」と

「ライムのジュレ」などのグラススイーツも。

見た目も楽しい「マカロンエキゾチック」も並び、季節感溢れるスイーツで、彩り豊かなラインナップになっています☆

また、魅力満載のスイーツに加え、ライトミールも充実の内容で提供。

ホテルこだわりの本格「ビーフカレー」や、夏にぴったりな冷製スープ「ビシソワーズ」などが用意されます。

ホテルベーカリーからは、ホテルメイドの味わいが焼きたてで登場

バター香るデニッシュ生地にトロピカルなマンゴーをあしらったデニッシュペストリー「ダノワーズマングー」や、香ばしい「ベーコンクッペ」などが提供されます☆

開放感溢れるラウンジで、旬の果実を使ったスイーツ全10種を堪能。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」のナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜ピーチ＆マンゴー〜は、2026年6月3日〜7月30日まで開催です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

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